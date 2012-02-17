İşte kar yağışı nedeniyle okulların tatil olduğu iller

T24 - Etkili olan yoğun kar yağışı bazı illerde okuların tatil edilmesine neden oldu. İşte o iller...

Büyükorhan Kaymakamlığı, gece geç saatlerde başlayan ve yaşamı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı, ilçedeki ilköğretim okullarının bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

Bu arada, ilçe merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreyi bulan kar yüzünden, ilçe merkeziyle yüksek kesimlerdeki köyler arasında ulaşımda güçlük çekiliyor. İlçede cuma günleri kurulan ilçe pazarı da kar yağışı nedeniyle kurulamadı.

Keles ve Orhaneli ilçelerinde de yoğun kar yağışı nedeniyle ilköğretim okulları ve liseler, kaymakamlık kararıyla bugün tatil edildi.

Niğde

Niğde'de yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda bugün eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesi nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Çankırı

Çankırı'da sabaha kadar devam eden kar yağışı nedeniyle Çankırı Merkez, Korgun, Atkaracalar, Kurşunlu, Ilgaz, Eldivan, Orta ve Şabanözü, Kızılırmak ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Yapraklı ve Bayramören ilçelerinde ise köyden taşımalı istem ile ilçe merkezine gelen öğrenciler ve köy okullarında 1 gün okullar tatil edildi. Kar yağışı nedeniyle bir çok köy yolunun kapandığı ifade ediliyor. Ayrıca, Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada, kamuda çalışan engelli vatandaşlar ile hamilelerin ise bugün idari izinli olduğu öğrenildi.

Konya, Karaman, Kütahya, Isparta

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Konya, Karaman, Kütahya ve Isparta'nın bazı ilçelerinde okullar bugün tatil edildi.

Konya Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Beyşehir ve Doğanhisar ilçe merkez, belde ve köylerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Karaman'da da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Yağışlar nedeniyle Başyayla ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Başyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Atlı, geceden beri yoğun şekilde devam eden kar yağışı nedeniyle okulların bugün tatil edildiğini söyledi.

Kütahya'da da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, Simav, Pazarlar ve Şaphane ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar ile okul öncesi ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı. Emet ilçesinde ise taşımalı sistem kapsamındaki öğrenciler için okullar bugün tatil edildi.

Kar kalınlığı, söz konusu ilçe merkezlerinde 20-30 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 40-50 santimetreye ulaştı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kılınç, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi, belde ve köylerdeki okullarda eğitime bugün ara verildiğini söyledi.