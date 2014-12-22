İşte kar alarmı verilen iller

Türkiye, pazar günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdi. Meteorolojinin açıklamasına göre kar yağışı getiren soğuk hava dalgası ile birlikte sıcaklıklarda ani düşmeler oldu. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı bölgelerinde 3 ila 8 derece arasında düşecek.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, kar yağışı bugün iç bölgelerde etkili olacak. Kıyı bölgelerde ise yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek. İç ve doğu bölgelerinde görülecek kar yağışına ve ardından meydana gelecek buzlanma ve don olayına meteoroloji uyarı yaptı.

Kar alarmı verilen iller

Bilecik çevresi, Sakarya, Kocaeli ve Bursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

Eskişehir ve Çankırı kar yağışı ve karla karışık yağmur, Rize ile Artvin'de kar ve karla karışık yağmur çok etkili olacak.

Bitlis ve Şırnak'ta özellikle akşam saatlerinde çok etkili kar yağışı görülecek.

Mardin, Batman ve Siirt'te akşam saatlerinden itibaren yoğun kar ve karla karışık yağmur etkili olacak.

Fırtına uyarısı

Meteorolojiden bugün için fırtına uyarısı da geldi. Batı Akdeniz'de bugün sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeybatı 5 ila 7 fırtınamsı rüzgar, Antalya körfezinde 6 ila 8 kuvvetinde (60-75km/s) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi

Çok bulutlu, doğusunun aralıklarla yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur, Bilecik çevreleri ile Sakarya, Kocaeli ve Bursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey kesimlerinde kuzeybatı, akşam saatlerinden itibaren güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/s) eseceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte, Trakya ve bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Ege Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/s) eseceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı; K.Maraş, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/s) esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ilk saatlerde hafif olmak üzere Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Batı Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimler ile bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyı kesimlerinde kuzeybatı, akşam saatlerinden itibaren güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/s) esmesi bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kıyı kesimlerinde kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/s) esmesi tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Güneydoğu Aanadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, Ş.Urfa, G.Antep ve Kilis çevreleri ile zamanla bölge genelinin yağmurlu, akşam saatlerinden sonra Mardin ve Siirt'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Mardin, batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.