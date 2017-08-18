İşte kadınların kendilerini en seksi hissettikleri yaş

Birleşik Krallık’ta yapılan yeni bir ankete göre, kadınlar en çok 30’lu yaşlarının ortalarında kendilerini seksi hissediyorlar. Hatta ortalama olarak 34 yaş, en seksi hissedilen yaş olarak karşımıza çıkıyor.

Women’s Health’de yer alan habere göre, Britanyalı 2 bin kadına, kendilerini seksi hissetmelerini sağlayan şeyler soruldu. 30’larındaki kadınların yüzde 64’ü kendilerini şu an bulundukları dönemde en seksi hissettiklerini, çünkü bu yaşlarına güvendiklerini belirtirken, yüzde 34’ü ise halihazırdaki ilişkilerinin “daha iyi” olduğunu, buna bağlı olarak da kendilerini daha seksi hissettiklerini söyledi. 30’lu yaşlardaki katılımcılardan yüzde 26 ise yatak odasında kendilerine daha fazla güvendiklerini belirtti. 10 katılımcıdan birisi ise 30’lu yaşlarına girmelerinin ardından libidolarının arttığını ifade eti.

Genele bakıldığında ise kadınların yüzde 52’si kendilerini arada sırada seksi hissettiklerini belirtti. Konu üzerine yapılan bir başka ankette ise her üç kadından birisi, kendilerini her daim seksi hissettiklerini söylemişlerdi.