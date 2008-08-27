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Bilim / Teknoloji

İşte James Bond'un telefonu

Sony Ericsson CyberShot C902, yeni James Bond filmi Quantum of Solace'dan bir ay önce Türkiye'de satışa sunulacak.

27 Ağustos 2008 03:00

Bu yıl kasım ayında Türkiye'de de gösterime girecek yeni James Bond filmi Quantum of Solace, "ürün yerleştirme" konusunda geleneğini bozmuyor ve Casino Royale ile Die Another Day'de olduğu gibi meşhur ajana telefon olarak bir Sony Ericsson, CyberShot C902 veriyor.

Ekim ayında piyasaya çıkacak olan telefon ise, ajan temalı oyun, film fragmanı, kamera arkası ve filmden duvar kağıtları yüklü olarak gelip, alıcıyı bir ay önceden filme hazırlamayı amaçlıyor.

C902'nin özellikleri şu şekilde:

* GSM 900 / 1800 / 1900 / UMTS 2100 / HSDPA / EDGE
* 2.0-inç 240×320 piksel, 262,144 renk ekran
* 5 megapiksel, 2.5x sayısal yakınlaştırma, yüz tanıma, titreşim azaltıcı özellikli kamera
* RSS beslemeleri okuyabilme
* FM Radyo
* 160 MB dahili hafıza
* Deklanşöre tek basımda ard arda dokuz fotoğraf çeken BestPic
* Resim çıktısı almak için bilgisayar gereğini ortadan kaldıran PicBridge
* Memory Stick Micro kart yuvası (M2™)
* Konuşma süresi: 9 saat
* Bekleme süresi: 400 saat
* Ebatları: 108 x 49 x 10,5 mm
* Ağırlık: 107 gr
* Renkler: Kırmızı, Siyah

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