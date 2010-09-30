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Yaşam

İşte 'iyilerin dostu, fenaların düşmanı' Teoman

Türk rock müziğinin usta ismi Teoman'ın yıllar önce reklam ajanslarına gönderdiği CV'si ortaya çıktı.

30 Eylül 2010 03:00

T24- Türk rock müziğinin usta ismi Teoman'ın yıllar önce reklam ajanslarına gönderdiği CV'si ortaya çıktı.


Oldukça aykırı olduğu göze çarpan CV'de Teoman sosyolog-şarkıcı modasının başlayacağını öngörüyor.


Medyatava.com'da yer alan özgeçmiş şöyle:

"1967 yılında İstanbul’da doğdu. Karakterini şövalyelik değerleri üzerine oturttu. Kendini Boğaziçi Sosyoloji’de sabitledi. Hayatını şarkıcılıktan kazanıyor. Gay-şarkıcı modasından sonra, sosyolog- şarkıcı modasının çıkacağına inancı tam. Bu sayede yırtma hayalleri kuruyor. Zorda kalınca gitar ve armonika da çalıyor. Televizyona bile çıktı.


Amerika’da yaptığı röportaj ve araştırmalardan hazırladığı “Sado Mazoşizm” konulu çalışma, en çok yalvaran dergide yer alacak. Bir reklam şirketinde, adına staj demeye utandığı bir süre geçirdi. İşi sevdi. Yapacağına da inanıyor. Üç dakikalık şarkıların her birinin kendisine okuldan çok şey verdiğini söylüyor. Soap operalardan “Twin Peaks”i seviyor. Laura Palmer için ise “ölecek kız değildi” diyor.


Biseksüel, katil, kadın yazarlardan Catherine Tremell’i seven, iyilerin dostu, fenaların düşmanı kahramanımızın, tüm reklam şirketlerine ortak mesajı var:

''Beni şimdi almazsanız sonra çok yanarsınız. Eylemlerim sürecektir.''

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