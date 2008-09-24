İşte istisnaî durum

2009 yılına evli olarak girmeyi plânlayan Bergüzar Korel ile Tan Sağtürk'ün sürpriz bir şekilde yollarını ayırması, sanat dünyasında şaşkınlık yarattı... Ayrılığın ardından ünlü baletin, "Ayrılıktan iki gün önce Bergüzar ile aramızda çok istisnaî bir durum gelişti ve ayrıldık; ama sorunun ne olduğunu asla açıklamayacağım" sözleri dedikoduları da beraberinde getirdi. Herkes istisnaî durumun ne olduğunu merak ederken, her iki ünlüye yakın çevreler ilişkiyi, Bergüzar Korel'in şart koştuğu evlilik sözleşmesinin bitirdiğini iddia etti...



"Binbir Gece" dizisinden bölüm başı 25 bin YTL alan, geçtiğimiz yıl ev satın alan, önceki hafta da yeni jeepiyle görüntülenen Korel'in, Tan Satürk'le evlilik tarihî üzerine konuştukları sırada "Evlilik sözleşmesi yapmalıyız" diye teklif getirmesi, ikili arasında bir anda soğuk rüzgârların esmesine neden oldu. Sağtürk'ün iki yıldır büyük aşk yaşadığı ve her yerde "eşim" diye hitap ettiği sevgilisinden böyle bir istek gelmesi üzerine çok kırıldığı ve bunun üzerine de "Aramızda güven yoksa, bu yola hiç çıkmamalıyız" diyerek ilişkiyi bitirmeye karar verdiği öğrenildi...

