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Çevre

İşte İstanbul'un yeni otobüsü

Çevreci ve engelli dostu toplu taşıma için ilk adım atıldı. Yeni otobüslerde; engelli rampası ve oturma park alanı, iç ve dış kamera olacak

23 Ocak 2011 02:00

T24 - Çevreci ve engelli dostu toplu taşıma için ilk adım atıldı. Yeni otobüslerde; engelli rampası ve oturma park alanı, iç ve dış kamera olacak. Otobüsler çevre ile uyumlu en az Euro 5 Motor kullanacak.


 Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde 1 Temmuz 2012'ye kadar toplu taşımada kullanılan tüm toplu taşıma araçlarının özürlü kullanımına uygun hale getirilmesi zorunlu olacak.

Geçen yıl çıkarılan Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönergesi'ne göre de; araçların özürlü standartlarına uygun hale getirilmesi hükme bağlanınca İstanbul otobüslerindeki fiziki değişiklik uygulamaları da hız kazandı.


Çevreci ve engelli dostu taşıma

"Çevreci ve engelli dostu toplu taşıma" için ilk adımı atan İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Otobüs A.Ş., İstanbul'un 3 ana bölgesinde toplu ulaşım ihtiyacını karşılamak üzere 10 yıl için 34 hatta, 172 adet otobüs işletmeciliğini ihaleye çıkardı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, çevre ve engelli dostu otobüslerde, engelli rampası ve oturma park alanı, iç ve dış kamera olacak. Otobüsler çevre ile uyumlu en az Euro 5 Motor kullanacak.

Otobüsler, sesli uyarı ve LCD Monitörlü bilgilendirme sistemine sahip olacak.


Araçlar elektrikli olacak

Kısa süre önce İstanbul'daki toplu taşımayı yönetme, geliştirme, yenileme amacıyla kurulan İstanbul Otobüs AŞ'nin bir sonraki hedefi ise İstanbul'daki tüm toplu taşıma araçlarını doğalgaz ya da elektrikle çalışır hale getirmek.

Otobüslerde CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) kullanımını şart koşacak olan Otobüs A.Ş. elektrik kullanımını da gündemine aldı.

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