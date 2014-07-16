İşte İstanbul'un proje haritası: 393 proje, 433 şirket ve 45 devlet kurumu

Sermaye ve iktidar ilişkilerini haritalayan Mülksüzleştirme Ağları yenilendi. İlk versiyonu Eylül 2013’de yayınlanan çalışma 393 proje, 433 şirket ve 45 devlet kurumu ile binin üzerinde ihale ve ortaklık ilişkisi içeriyor.

Tarlabaşı projesinden 3.Havalimanı’na, Ilısu Barajı’ndan Fener Balat’taki kentsel dönüşüm projesine sermaye ve iktidar ilişkilerini haritalayarak gözler önüne seren Mülküzleşirme Ağları yenilendi. İlk kez Gezi Parkı Direnişi sırasında buluşan bir grup gönüllünün ortak çalışması olan Mülksüzleştirme Ağları mega projeleri haritaya dökerek kayıt altına alıyor.

İlk versiyonu Eylül 2013’de yayınlanan çalışma 393 proje, 433 şirket ve 45 devlet kurumu ile binin üzerinde ihale ve ortaklık ilişkisi içeriyor. Mülksüzleştirme Ağları’nın yeni sürümünde haritaların içinde yapılacak gezintiyi geliştirmeye yönelik birçok arayüz yeniliği getirildi.

Haritada ilişkiler ifşa ediliyor

Mülksüzleştirme Ağları’nda yer alan üç ayrı haritada 393 proje ve bunların üstlenicisi özel şirketlerle devlet kurumları arasındaki bağlantılar; bu projeleri gerçekleştiren şirketlerin yönetim kurulu üyeleri üzerinden kurulan ortaklıklar ve el konulan azınlık mülklerinin hangi devlet kurumları üzerinden hangi aktörlere aktarıldığı gösteriliyor. Yeni sürümde siteye eklenen gelişmiş arama özelliğiyle kişi, şirket, proje ve kurum isimleri harita içinde anında bulunabiliyor. Aktörlerin ilişkilerine tıklayarak ilişki ağları keşfedilebiliyor ve filtreleme özelliğiyle projeler il ve ilçelere göre ayrıştırılabiliyor.

Haritalarda kişi, proje, şirket gibi düğümlerin üzerine tıklayarak maliyet, ihale tarihi, proje görseli, ilişki listesi, varsa projede meydana gelmiş iş cinayetleri ve tüm bu bilgilerin derlendiği veri kaynaklarına da ulaşmak mümkün. Dahası, harita içinde yapılan gezintinin, görüntüsü artık sosyal mecralarda da kolayca paylaşılabilecek.

http://mulksuzlestirme.org/