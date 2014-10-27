İşte İstanbul'da toplu taşımalarda ineceğiniz yeri söyleyen o kadın

SESTEK firmasının geliştirdiği ses sentezi teknolojisi İstanbul’da toplu taşıma araçlarında, durak isimlerini seslendirmek için kullanılıyor. Sesi sentezlenerek kullanılan sesin sahibi Gül Selçuk ise her gün yaklaşık 5 milyon kişiye ulaşıyor.

İstanbul’da toplu taşıma araçlarında durak isimlerini seslendiren, her gün yaklaşık 5 milyon insanın kulaklarında aşina olan sesin sahibi Gül Selçuk, her gün milyonlara ulaşan sesiyle insanlarla sürekli iç içe olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

SESTEK firmasının geliştirdiği ses sentezi teknolojisi İstanbul’da toplu taşıma araçlarında, durak isimlerini seslendirmek için kullanılıyor. Milyonlarca insana kolaylık sağlayan bu uygulamada, sentezlenerek kullanılan sesin sahibi Gül Selçuk “İnsanlara yardımcı olmak güzel bir duygu” dedi.

Text-to-Speech olarak da bilinen konuşma sentezi teknolojisinin geliştirilmesi sürecinde binlerce kelime seslendirdiğini belirten Selçuk, 14 yaşında başladığı seslendirme işinde insanlara sesiyle ulaşabildiği için sıcak bir bağ oluştuğunu sözlerine ekledi. SESTEK Genel Müdürü Serdar Karadayı ise teknoloji Türkiye’de Türkçe olarak satan ilk firma olduklarını söyleyerek teknolojinin en önemli hedef kitlesinin görme engelli vatandaşlar olduğunun altını çizdi. Karadayı ayrıca teknoloji ile görme engellilerin telefon, bilgisayar gibi cihazları kolayca kullanabildiğini de sözlerine ekledi.