İşte İstanbul Caz Festivali'nin 'dansa davet eden' konserleri...

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 24. İstanbul Caz Festivali 4 Temmuz'da başlayacak. Festival kapsamında 8 Temmuz’da Zorlu PSM Ana Sahne, 12 Temmuz’da Uniq Hall Açıkhava Sahnesi, 17 Temmuz’da The Grand Tarabya Panorama Terrace’ta ve 19 Temmuz’da Beykoz Kundura’da gerçekleştirilecek dört farklı konserle cazın egzotik tınıları dinleyiciye ulaşacak.

Akdeniz ve Afrika kültürünün dokusunun en iyi hissedildiği tutku dolu müzikleriyle Jorge Pardo, Carles Benavent, Jose Maria Bandera, Nino Josele, Levent Yüksel ve Taksim Trio ile Paco De Lucia anısına düzenlenen Flamenko Yıldızları konseri, dünyanın en ünlü caz piyanistlerinden Kübalı Roberto Fonseca ile 23 yaşındaki Kübalı neo-soul vokalisti Dayme Arocena’nın birlikte yer alacağı Havana Gecesi ile cazın sıcak melodileri şehre yayılacak.

Ayrıca Afrika müziğinin son yıldızı Fatouma Diawara ve dünya müziğinin en iyi yorumcuları arasında yer alan Hindi Zahra’nın aynı sahneyi paylaşacağı konser ile Snarky Puppy’nin klavyecisi Bill Laurance’ın performansıyla başlayacak ve grubun kurucusu ve bas gitaristi Michael League’in yeni projesi Bokanté’nin hayranlarıyla buluşacağı iki farklı geceyle festivalin misafirleri caza ve dansa doyacaklar.

8 Temmuz Cumartesi, 21.30, Zorlu PSM Ana Tiyatro

Flamenko Yıldızları

Jorge Pardo, Carles Benavent, Jose Maria Bandera, Nino Josele, Levent Yüksel, Taksim Trio, Cenk Erdoğan ile PACO DE LUCIA anısına buluşuyor

Bir nesli gitara ve iyi müziğe özendiren flamenkonun efsane ismi Paco de Lucia, ölümünün üç yıl ardından çok özel bir projeyle 24. İstanbul Caz Festivali kapsamında, çok özel bir konserle anılacak. Matraş’ın gösteri sponsorluğunda düzenlenen konser, 8 Temmuz Cumartesi akşamı 21.30’da Zorlu PSM Ana Sahne’de gerçekleştirilecek.

Flamenkonun kült gitaristi Paco de Lucia’nın dehasının ve müziğinin anılacağı, müzikal kariyerinde onunla beraber yürüyen İspanyol sanatçılar ile Türkiye’den de saygın müzisyenlerin yer alacağı gece İstanbul Caz Festivali’ne özel olarak tasarlandı. Konserde sanatçının kariyeri boyunca farklı sahnelerde birlikte çaldığı yıldız müzisyenler onu anmak için aynı sahnede olacaklar. Flamenkonun en yaratıcı müzisyenlerinden, flüt, tenor ve soprano saksafondaki akıcı ve rahat çalışıyla tanınan Jorge Pardo, melodik, duygulu ve akıcı tarzı ile Flamenko’nun en önemli isimlerinden bir tanesi olan Carles Benavent’in yanı sıra Paco de Lucia’nın öncüsü olduğu Yeni Flamenko akımının takipçilerinden, modern ve canlı Flamenko ile karmaşık caz temalarını ve farklı türleri uyarlayan Jose Maria Bandera ve Paco de Lucia’nın kariyerinde kendisi ile beraber çalışan en eski ekip arkadaşlarından gitarist Nino Josele Pirana bu unutulmaz gecede kült gitaristin bestelerini hayata döndürecek. Proje için özel olarak bir araya gelen, Türkiye’den çok değerli isimler, Levent Yüksel, Taksim Trio ve Cenk Erdoğan da Paco de Lucia’nın şarkılarını çalacak.

Müzik hayatına bir Paco de Lucia bestesi olan ‘Palenque’nin ‘Tuana’ yorumuyla başlayan, 90’lı yılların Türkçe pop kültüründe değişmez bir yeri olan Levent Yüksel de bu isimlerden bir tanesi. Yüksel’in Paco de Lucia’nın ‘Palenque’ adlı bestesinden uyarlanmış, sözleri Sezen Aksu'ya ait ‘Tuana’ adlı parçası bugün halen Türkiye’deki pop kültürün mihenktaşları arasında sayılıyor.

Lucia’nın ayak izlerinden giden Hüsnü Şenlendirici, İsmail Tunçbilek ve Aytaç Doğan’ın ortak projesi olan Taksim Trio da bu benzersiz gecenin konukları arasında yer alıyor. Grup efsane gitaristin dostlarıyla birlikte aynı sahneyi paylaşcak.

Paco de Lucia’dan aldığı ilhamla bugün Türkiye’nin sayılı perdesiz gitar virtüözlerinden biri haline gelen ve O’nun ölümünün ardından ona ithafen ‘Bir Ucu Yanık’ adlı bir beste yazan ve De Lucia’nın mezarı başında da çalarak onu ölümsüzleştiren Cenk Erdoğan da konsere Türkiye’den katılarak sahne alacak.

12 Temmuz Çarşamba, 20.30, Uniq Hall Açıkhava Sahnesi

Havana Gecesi

Roberto Fonseca & Dayme Arocena

Havana, Küba doğumlu, dünyaca ünlü caz piyanisti Roberta Fonseca ile henüz 23 yaşındaki Kübalı neo-soul vokalisti Dayme Arocena, Maslak’ta doğanın kalbinde, yemyeşil bir dokunun içinde, tarihi köşklerle süslenmiş Uniq Açıkhava Sahnesi’nde Schindler Türkiye’nin gösteri sponsorluğunda gerçekleşecek Havana Gecesi’nde caz ve Akdeniz’in sıcak ritimlerini izleyici ile paylaşacak.

Buena Vista Social Club ile dünyayı turlayan ve grupla 400’den fazla konsere katılan Fonseca, Küba müziğinin kökenlerine yaptığı gönderme ile zihinlere kazanan ABUC albümü sayesinde dinleyicisinin kalbinde taht kurdu. Roberto Fonseca, 1999’ta çıkardığı ilk albümüyle Küba’da en iyi caz albümü şeçildi ve Latin müziğinin ve cazın sadık dinleyicilerinin akıllarında yer etti.

Müzik dünyasının en ünlü yapımcı ve radyocularından Gilles Patterson’ın keşfi genç Kübalı vokalist Dayme Arocena ile unutulmaz bir gece yaşatacak. Çocuk yaşta müziğe olan yeteneğini keşfeden ve sesini kullanabildiği en iyi enstrüman olarak kabul eden Arocena, bu yeteneğini müzik akademisinden aldığı diplomasıyla da perçinlemiş genç müzisyenlerden. 2015 yılında Kanadalı saksafonist Jane Bunnet ile kaydettikleri albümle, Juno Ödülleri’nde En İyi Caz Albümü ödülünü kazanan Arocena, Havana Gecesi’nde Türkiye’deki dinleyenleri için sahnede olacak.

17 Temmuz Pazartesi, 21.00, The Grand Tarabya Panorama Terrace

Fatouma Diawara & Hindi Zahra

Damon Albarn’dan Herbie Hancock’a kadar sayısız isme eşlik eden Afrika müziği söz konusu olduğunda akla gelen ilk isimlerden olan Fatouma Diawara ile dünya müziğini benzersiz biçimde harmanlayan Hindi Zahra, Tarabya’nın muhteşem koyunda göz kamaştırıcı manzarasıyla herkesi kendine hayran bırakan The Grand Tarabya Panorama Terrace’ta sıcacık ve ritmik bir caz gecesi vadediyor. DHL’in gösteri sponsorluğunda düzenlenen ve 17 Temmuz Pazartesi akşamı saat 21.00’de başlayacak gecede ikili “Olympic Cafe Tour” projeleri kapsamında izleyicilerle bir arada olacak.

Oyunculuk hayalleriyle çıktığı yolda eline aldığı gitarın melodilerine aşık olup yolunu değiştiren ve Afrika ezgilerinin dolu olduğu kendi müziğini yapmaya başlayan Fatouma Diawara gecede Fas asıllı Fransız caz müzisyeni Hindi Zahra ile tutkulu kadın vokallerin gücünü hissettirecek. Hayranlarının “Beautiful Tango” parçasıyla tanıdığı ve kökenleri Fas’ın sıcak iklimini ve tınılarını parçalarında yaşatan Zahra, müzik dünyasının saygın yayınlarından The Wire tarafından "yeni Billie Holiday" olarak tanımlanıyor. Daha önce pek çok kez Türkiye’yi ziyaret eden Zahra, Diawara ile Afrika müziği ile süsledikleri parçalarını hayranlarının beğenisine sunacak.

19 Temmuz Çarşamba, 21.00, Beykoz Kundura

Bill Laurance

Bokanté

Caz ve elektronik müziği birleştiren en iyi projeler arasında yer alan Snarky Puppy’nin kurucuları arasında yer alan Bill Laurance ve Michael League, Beykoz Kundura’nın tarih ve doğayı birleştiren atmosferinde izleyiciye iki farklı proje ile merhaba diyecek.

Snarky Puppy’nin klavyecisi Bill Laurance’ın performansı ile başlayacak gece, grubun kurucusu ve bas gitaristi Michael League’in yeni projesi Bokanté ile devam edecek. Grammy ödülü A.B.D.’li fusion grubu Snarky Puppy’nin unutulmaz klavyecisi Bill Laurance, funk, caz, elektronik öğelerle bezeli kompozisyonlarından oluşan solo çalışmaları ile de kısa sürede geniş bir dinleycisi kitlesi yakaladı. Bugüne kadar David Crosby, Morcheeba, Salif Keita ve Bobby McFerrin gibi müzik sahnesinin efsane isimleriyle çalışan Laurance, Snarky Puppy projesiyle 2015’te Türkiye’yi ziyaret etmişti.

Bill Laurance’ın ardından Snarky Puppy’nin lideri Michael League’in dört farklı ülkeden sekiz müzisyeni buluşturan yeni projesi Bokanté, Beykoz Kundura’da groove ve melodi patlaması yaşatacak. League’in “Batı Afrika müziği, delta blues ve Led Zeppelin’in ilginç bir birleşimi” olarak tanımladığı proje zihinlerde yepyeni ufukların açılmasını sağlayacak.

Biletler nerede?

Konserlerin biletleri, Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden (pazar hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında) satın alınabilir. Konser günü mekan girişinden de bilet satışı olacak.

Her konserde tam biletlerin yanı sıra öğrenciler için indirimli bilet de satılıyor. Lale Kart sahipleri biletlerini %25’e varan özel indirimlerle alabiliyor.

İstanbul Caz Festivali ile ilgili tüm bilgiler, sanatçıların tanıtım videoları ve etkinliklerle ilgili anlık gelişmeler sosyal medya hesaplarından da takip edilebilir.

facebook.com/istanbulcazfestivali

twitter.com/istanbulcazfest

instagram.com/istanbulcazfestivali

youtube.com/iksvistanbul

play.spotify.com/user/istanbulkultursanatvakfi

#istcazfest17

#sarkilarkonusur