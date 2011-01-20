İşte İsrail'in Mavi Marmara kararı!

T24 - İsrail'in Mavi Marmara baskınını soruşturmak üzere kurduğu Turkel Komisyonu, ''operasyon uluslararası hukuka uygun'' sonucuna vardı.



9 Türk'ün öldüğü Mavi Marmara baskınını soruşturan İsrail Turkel Komisyonu'nun, "operasyon uluslararası hukuka uygun" sonucuna vardığı belirtiliyor.



İsrail ordu radyosuna konuşan komisyona yakın bir kaynağa göre, İsrailli komandoların uluslararası hukuka uygun hareket ettiği sonucuna varıldı.



İsrail'in baskını soruşturmak üzere kurduğu Turkel Komisyonu savaş suçu işlenmediğine hükmetti. Bu sonuçların komisyonun 2'si yabancı gözlemci 5 üyesi tarafından da onaylandığı belirtildi. Raporun Pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Komisyon, Başbakan Netanyanu ve Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi'nin aralarında olduğu çok sayıda üst düzey İsrailli yetkiliyi dinlemişti



İsrail komisyonunu tanımadığını açıklayan Ankara'nın baskısı üzerine Birleşmiş Milletler de baskına ilişkin bir soruşturma başlatmıştı. Birleşmiş Milletler Komisyonu'nun ise raporunu gelecek ay genel sekretere sunması bekleniyor.





