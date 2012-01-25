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Politika

İşte İsrail'in davet mektubu TBMM (A.A)

25 Ocak 2012 19:57

-İşte İsrail'in davet mektubu TBMM (A.A) - 25.01.2012 - İsrail Parlamentosu (Knesset) Başkanı Reuven Rivlin'in, 29 Kasım'da gönderdiği mektupta, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'i davet ettiği öğrenildi.    İsrail Parlamentosu (Knneset) Başkanı Reuven Rivlin tarafından 29 Kasım 2011'de İngilizce olarak gönderilen mektup, ''Ekselansları Cemil Çiçek, TBMM Başkanı'' hitabıyla başlıyor. Mektup şöyle: ''Sayın Başkan, TBMM Başkanlığına seçilmeniz vesilesiyle içten tebriklerimi sunduğum mektubum, ülkelerimiz arasında fikir farklılıkları olmasına rağmen tarafınıza gönderilmiştir.  Türkiye ile İsrail demokrasileri, uluslarımızın gerçek ruh ve değerlerini temsil etmektedirler; aralarındaki bağ, özellikle hükümetlerimizin bazı konularda hemfikir olmadığı durumlarda güçlü kalmalıdır.  Sayın meslektaşım, kabul ederseniz sizi müsait bir zamanınızda demokrasimizin mabedi olan Parlamentomuzda ağırlamaktan memnuniyet duyacağız.  Bizler, ortak tarihi mirasları olan iki eski ulusuz; demokrasilerimiz arasındaki işbirliği, özellikle fikir ayrılığına düştüğümüz durumlarda çok değerli hale gelmektedir.  Mektubumu bizzat okuduğunuzdan memnuniyet duyacağımı belirterek, direk cevabınızı almayı ümit ettiğimi ifade etmek isterim.''

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