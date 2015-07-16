İşte insan derisinden yapılmış 7 eşya ve hikayeleri

İnsan derilerinden yapılan eşyaların kimi günümüze kadar ulaştı kimi ise zaman içinde kayboldu. İşte o eşyalardan bazıları ve hikayeleri:

Fransız devrimi sırasında giyotin ile pek çok insan katledildi. Bu olayı fırsat bilen bir tüccar insan derilerinden cüzdan, ayakkabı ve çanta yapıp satmaya başladı.

İlk protestan ayaklanmayı çıkartan Jan Zizka, öldüğünde dehşet saçmaya devam etmek için derisinin davul yapılmasını vasiyet etmiştir ve bu vasiyeti yerine getirilmiştir.

18. yüzyıl Fransa'sında Halkın Güvenliği Komitesi üyesi Louis Antoine de Saint-Just aşık olduğu kadından karşılık bulamaz ve onu öldürtür. Sonra derisinden yelek yaptırır ve giyer!

19. yüzyıl, Fransız dolandırıcısı ve katili Henri Pranzini öldüğünde ondan nefret edenler cesedini adeta kapışmış. Dişleri kadınlara küpe olurken derisi sigara kutusu olmuş.

James Allen’ın yazdığı otobiyografisi kendi isteği üzerine öldükten sonra derisine basıldı.

1876'da Mahnenrolhz isimli ayakkabıcı yılandan köpeğe bir çok deriden ayakkabı yaptıktan sonra ölen kimsesiz yaşlılardan bir ayakkabı yaparak Washington’da bulunan Smithsonian Enstitüsü’ne yollamış.

1633 yılı civarı Fransız Kralı XIII. Louis “Cabinet du Roi”yı kurar. Burası ilginç objelerin saklandığı bir müzedir. Paris’li bir cerrah Pierre Sue buraya insan derisinden yapılmış bir terlik verir.