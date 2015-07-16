T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İşte insan derisinden yapılmış 7 eşya ve hikayeleri

İnsan derilerinden yapılan eşyaların bazıları günümüze kadar ulaştı

16 Temmuz 2015 23:35

İnsan derilerinden yapılan eşyaların kimi günümüze kadar ulaştı kimi ise zaman içinde kayboldu. İşte o eşyalardan bazıları ve hikayeleri:

Fransız devrimi sırasında giyotin ile pek çok insan katledildi. Bu olayı fırsat bilen bir tüccar insan derilerinden cüzdan, ayakkabı ve çanta yapıp satmaya başladı. 

İlk protestan ayaklanmayı çıkartan Jan Zizka, öldüğünde dehşet saçmaya devam etmek için derisinin davul yapılmasını vasiyet etmiştir ve bu vasiyeti yerine getirilmiştir.

18. yüzyıl Fransa'sında Halkın Güvenliği Komitesi üyesi Louis Antoine de Saint-Just aşık olduğu kadından karşılık bulamaz ve onu öldürtür. Sonra derisinden yelek yaptırır ve giyer! 

19. yüzyıl, Fransız dolandırıcısı ve katili Henri Pranzini öldüğünde ondan nefret edenler cesedini adeta kapışmış. Dişleri kadınlara küpe olurken derisi sigara kutusu olmuş. 

James Allen’ın yazdığı otobiyografisi kendi isteği üzerine öldükten sonra derisine basıldı. 

1876'da Mahnenrolhz isimli ayakkabıcı yılandan köpeğe bir çok deriden ayakkabı yaptıktan sonra ölen kimsesiz yaşlılardan bir ayakkabı yaparak Washington’da bulunan Smithsonian Enstitüsü’ne yollamış. 

1633 yılı civarı Fransız Kralı XIII. Louis “Cabinet du Roi”yı kurar. Burası ilginç objelerin saklandığı bir müzedir. Paris’li bir cerrah Pierre Sue buraya insan derisinden yapılmış bir terlik verir. 

 

ETİKETLER

insanderieşyatarihayakkabıçantafransız devrimi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24