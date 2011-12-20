İşte insan beynini geliştiren on roman

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İşte listede yer alan on roman

Hürriyet gazetesinden Sefa Kaplan'ın haberine göre, iki bilim insanı, insan beynini en fazla geliştiren on romanı tespit etti. Listede Tolstoy’un Anna Karenina veya Virginia Woolf’un Bayan Dalloway’ın yanı sıra Muhsin Hamid’in 2007 yılında yazdığı ‘The Reluctant Fundamentalist / Gönülsüz Köktendinci’ isimli romanı da yer alıyor.Jane Austen / Aşk ve Gurur (1813)Gustave Flaubert / Madam Bovary (1856)Leo Tolstoy / Anna Karenina (1877)Toni Morrison / Sevgili (1987)Muhsin Hamid / Gönülsüz Köktendinci (2007)