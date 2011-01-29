İşte il il nüfus durumu

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Türkiye İstatistik Kurumu, ‘Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2010 Nüfus Sayımı Sonuçları’nı açıkladı.

29 Ocak 2011 02:00

T24 - Türkiye İstatistik Kurumu, ‘Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2010 Nüfus Sayımı Sonuçları’nı açıkladı.

-  Buna göre 2009 yılı itibariyle 72 milyon 561 bin 312 kişi olan ülke nüfusu, 1 milyon 161 bin 676 kişilik artışla, 2010 sonunda 73 milyon 722 bin 988 kişiye ulaştı.
-  2010 yılında 81 ilden 53’ünün nüfusu bir önceki yıla göre arttı, 28 ilin nüfusu ise azaldı.
-  2010 Nüfus Sayımı Sonuçlarına göre, nüfusun yüzde 50.2 ’si (37 milyon 43 bin 182 kişi) erkek, yüzde 49.8 ’i (36 milyon 679 bin 806 kişi) kadın.
-  Ülke nüfusunun yüzde 18 ’i İstanbul ’da yaşıyor. Buna göre her 6 kişiden 1 ’i İstanbul ’da yaşamını sürdürüyor.
-  Türkiye ’de, ortanca yaş 29.2 olarak hesaplandı. 2009 yılında bu rakam, 28.8 olarak belirlenmişti.
-  Ülkede 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus, toplam nüfusun yüzde 67.2 ’sini oluşturdu. Nüfusun yüzde 25.6 ’sı 0-14 yaş grubunda, yüzde 7.2 ’si de 65 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldı.
-  Bir kilometre kareye düşen kişi sayısı Türkiye genelinde 96 kişi olarak hesaplandı. Söz konusu rakam, 2009 ’da 94 kişi düzeyindeydi.


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