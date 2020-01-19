İşte il il Meteoroloji'nin hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa'nın kuzey kesimleri, Eskişehir'in doğu kesimleri, Ankara, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Hopa, Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimler ile Marmara'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgâr Kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kırklareli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Çanakkale'nin iç, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C , 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C , 8°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

KIRKLARELİ °C , 6°C

Parçalı çok bulutlu, yağmurlu ve karla karışık yağmurlu

KOCAELİ °C , 8°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C , -1°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

DENİZLİ °C , 9°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C , 10°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C , 10°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.

ADANA °C , 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C , 16°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C , 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C , 4°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Yozgat, Eskişehir'in doğu kesimleri, Nevşehir, Kayseri, Niğde ve Sivas çevrelerinin aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C , 2°C

Parçalı bulutlu, hafif kar yağışlı, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ÇANKIRI °C , 3°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR °C , 0°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğu kesimleri hafif kar yağışlı, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA °C , 2°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Düzce çevrelerinin yağmurlu, zamanla Karabük, Bolu ve Kastamonu çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C , 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C , 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C , 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C , 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, İlk saatlerde Hopa çevrelerinin hafif yağmurlu, bu sabah ve gece saatlerinde Tokat çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C , 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C , 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C , 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı

TRABZON °C , 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batı kesimleri ile Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C , -5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı

KARS °C , -9°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C , 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

VAN °C , 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Batman çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren batısı, zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C , 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GAZİANTEP °C , 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİİRT °C , 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA °C , 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı