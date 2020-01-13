İşte il il Meteoroloji'nin hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; öğle saatlerine kadar Van çevrelerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olmak üzere, kıyı kesimlerde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Van çevrelerinde devam eden kar yağışının beklendiğinden yaşanabilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgârın Kuzey ve doğu yönlerden hafif, doğu kesimlerde yer yer orta kuvvete eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 9°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Göller Yöresi'nde sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 16°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Az bulutlu
HATAY °C, 15°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 8°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 5°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ÇANKIRI °C, 6°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR °C, 4°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KONYA °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 6°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE °C, 9°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 5°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar, Van ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerine kadar Van çevrelerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
VAN °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı, gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli geçmesi bekleniyor. Yağışların öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Siirt çevrelerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 8°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 10°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 12°C
Az bulutlu