İşte il il HDP’nin milletvekili profili

HDP’nin TBMM’nin 25. Dönem parlamentosuna giren 80 milletvekilinin profili belli oldu. Buna göre, 32 kadın 48 erkek milletvekili var. 1 Ermeni, 2 Ezidi, 1 Mihalmi (Arap), 1 Süryani vatandaş yer alıyor.
İllere göre milletvekili seçilen isimler şöyle:
Adana
Rıdvan Turan
Meral Danış Beştaş
Adıyaman
Behçet Yıldırım
Ankara
Sırrı Süreyya Önder
Antalya
Saruhan Oluç
Gaziantep
Celal Doğan
Mahmut Toğrul
Ağrı
Leyla Zana
Berdan Öztürk
Dirayet Taşdemir
Mehmet Emin İlhan
Ardahan
Taşkın Aktaş
Batman
Ali Atalan
Saadet Becerikli
Ayşe Acar Başaran
Bingöl
Hişyar Özsoy
Bitlis
Mizgin Irgat
Mahmut Celadet Gaydalı
Bursa
Asiye Kolçak
Tunceli
Alican Önlü
Edibe Şahin
Diyarbakır
İdris Baluken
Nursel Aydoğan
Nimetullah Erdoğmuş
Feleknas Uca
Altan Tan
Çağlar Demirel
Ziya Pir
İmam Taşçıer
Sibel Yiğitalp
Edip Berk
Erzurum
Seher Akçınar Baha
Hakkâri
Selma Irmak
Nihat Akdoğan
Abdullah Zeydan
Kars
Ayhan Bilgen
Şafak Özanlı
Kocaeli
Ali Haydar Konca
Mardin
Mithat Sancar
Gülser Yıldırım
Erol Dora
Mehmet Ali Aslan
Enise Güneyli
Mersin
Dengir Mir Mehmet Fırat
Çilem Küçükkeleş Öz
Muş
Burcu Çelik
Ahmet Yıldırım
Urfa
Osman Baydemir
Dilek Öcalan
İbrahim Ayhan
Leyla Güven
Ziya Çalışkan
Iğdır
Mehmet Emin Adıyaman
Kıznas Türkali
İstanbul 1. Bölge
Selahattin Demirtaş
Hüda Kaya
Erdal Ataş
İstanbul 2. Bölge
Turgut Öker
Filiz Kerestecioğlu
Sezai Temelli
İstanbul 3. Bölge
Pervin Buldan
Garo Paylan
Levent Tüzel
Ali Kenanoğlu
Beyza Üstün
İzmir
Ertuğrul Kürkçü
Müslüm Doğan
Siirt
Kadri Yıldırım
Hatice Seviptekin
Şırnak
Faysal Sarıyıldız
Leyla Birlik
Ferhat Encü
Aycan İrmez
Van
Figen Yüksekdağ
Lezgin Botan
Yurdusev Özsökmenler
Adem Özcaner
Tuba Hezer
Selami Özyaşar
Remzi Özgökçe