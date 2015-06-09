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Politika

İşte il il HDP’nin milletvekili profili

1 Ermeni, 2 Ezidi, 1 Mihalmi, 1 Süryani vekil, 32 Kadın 48 Erkek mevcut

09 Haziran 2015 20:11

HDP’nin TBMM’nin 25. Dönem parlamentosuna giren 80 milletvekilinin profili belli oldu.  Buna  göre,  32 kadın 48  erkek  milletvekili var. 1 Ermeni, 2 Ezidi, 1 Mihalmi (Arap), 1 Süryani vatandaş yer alıyor. 

İllere göre milletvekili seçilen isimler şöyle:

 

Adana

Rıdvan Turan

Meral Danış Beştaş

 

Adıyaman

Behçet Yıldırım

 

Ankara

Sırrı Süreyya Önder

 

Antalya

Saruhan Oluç

 

Gaziantep

Celal Doğan

Mahmut Toğrul

 

Ağrı

Leyla Zana

Berdan Öztürk

Dirayet Taşdemir

Mehmet Emin İlhan

 

Ardahan

Taşkın Aktaş

 

Batman

Ali Atalan

Saadet Becerikli

Ayşe Acar Başaran

 

Bingöl

Hişyar Özsoy

 

Bitlis

Mizgin Irgat

Mahmut Celadet Gaydalı

 

Bursa

Asiye Kolçak

 

Tunceli

Alican Önlü

Edibe Şahin

 

Diyarbakır

İdris Baluken

Nursel Aydoğan

Nimetullah Erdoğmuş

Feleknas Uca

Altan Tan

Çağlar Demirel

Ziya Pir

İmam Taşçıer

Sibel Yiğitalp

Edip Berk

Erzurum

Seher Akçınar Baha

 

Hakkâri

Selma Irmak

Nihat Akdoğan

Abdullah Zeydan

 

Kars

Ayhan Bilgen

Şafak Özanlı

 

Kocaeli

Ali Haydar Konca

 

Mardin

Mithat Sancar

Gülser Yıldırım

Erol Dora

Mehmet Ali Aslan

Enise Güneyli

 

Mersin

Dengir Mir Mehmet Fırat

Çilem Küçükkeleş Öz

 

Muş

Burcu Çelik

Ahmet Yıldırım

 

Urfa

Osman Baydemir

Dilek Öcalan

İbrahim Ayhan

Leyla Güven

Ziya Çalışkan

 

Iğdır

Mehmet Emin Adıyaman

Kıznas Türkali

 

İstanbul 1. Bölge

Selahattin Demirtaş

Hüda Kaya

Erdal Ataş

 

İstanbul 2. Bölge

Turgut Öker

Filiz Kerestecioğlu

Sezai Temelli

 

İstanbul 3. Bölge

Pervin Buldan

Garo Paylan

Levent Tüzel

Ali Kenanoğlu

Beyza Üstün

 

İzmir

Ertuğrul Kürkçü

Müslüm Doğan

 

Siirt

Kadri Yıldırım

Hatice Seviptekin

 

Şırnak

Faysal Sarıyıldız

Leyla Birlik

Ferhat Encü

Aycan İrmez

 

Van

Figen Yüksekdağ

Lezgin Botan

Yurdusev Özsökmenler

Adem Özcaner

Tuba Hezer

Selami Özyaşar

Remzi Özgökçe

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