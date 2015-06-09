İşte il il HDP’nin milletvekili profili

HDP’nin TBMM’nin 25. Dönem parlamentosuna giren 80 milletvekilinin profili belli oldu. Buna göre, 32 kadın 48 erkek milletvekili var. 1 Ermeni, 2 Ezidi, 1 Mihalmi (Arap), 1 Süryani vatandaş yer alıyor.

İllere göre milletvekili seçilen isimler şöyle:

Adana

Rıdvan Turan

Meral Danış Beştaş

Adıyaman

Behçet Yıldırım

Ankara

Sırrı Süreyya Önder

Antalya

Saruhan Oluç

Gaziantep

Celal Doğan

Mahmut Toğrul

Ağrı

Leyla Zana

Berdan Öztürk

Dirayet Taşdemir

Mehmet Emin İlhan

Ardahan

Taşkın Aktaş

Batman

Ali Atalan

Saadet Becerikli

Ayşe Acar Başaran

Bingöl

Hişyar Özsoy

Bitlis

Mizgin Irgat

Mahmut Celadet Gaydalı

Bursa

Asiye Kolçak

Tunceli

Alican Önlü

Edibe Şahin

Diyarbakır

İdris Baluken

Nursel Aydoğan

Nimetullah Erdoğmuş

Feleknas Uca

Altan Tan

Çağlar Demirel

Ziya Pir

İmam Taşçıer

Sibel Yiğitalp

Edip Berk

Erzurum

Seher Akçınar Baha

Hakkâri

Selma Irmak

Nihat Akdoğan

Abdullah Zeydan

Kars

Ayhan Bilgen

Şafak Özanlı

Kocaeli

Ali Haydar Konca

Mardin

Mithat Sancar

Gülser Yıldırım

Erol Dora

Mehmet Ali Aslan

Enise Güneyli

Mersin

Dengir Mir Mehmet Fırat

Çilem Küçükkeleş Öz

Muş

Burcu Çelik

Ahmet Yıldırım

Urfa

Osman Baydemir

Dilek Öcalan

İbrahim Ayhan

Leyla Güven

Ziya Çalışkan

Iğdır

Mehmet Emin Adıyaman

Kıznas Türkali

İstanbul 1. Bölge

Selahattin Demirtaş

Hüda Kaya

Erdal Ataş

İstanbul 2. Bölge

Turgut Öker

Filiz Kerestecioğlu

Sezai Temelli

İstanbul 3. Bölge

Pervin Buldan

Garo Paylan

Levent Tüzel

Ali Kenanoğlu

Beyza Üstün

İzmir

Ertuğrul Kürkçü

Müslüm Doğan

Siirt

Kadri Yıldırım

Hatice Seviptekin

Şırnak

Faysal Sarıyıldız

Leyla Birlik

Ferhat Encü

Aycan İrmez

Van

Figen Yüksekdağ

Lezgin Botan

Yurdusev Özsökmenler

Adem Özcaner

Tuba Hezer

Selami Özyaşar

Remzi Özgökçe