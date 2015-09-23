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Yaşam

İşte il il bayram namazı saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı, il il Kurban bayramı namaz saatlerini açıkladı

23 Eylül 2015 13:43

Diyanet İşleri Başkanlığı, il il Kurban bayramı namaz saatlerini açıkladı.

İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve Türkiye genelinde Kurban Bayramı namaz saatleri:

Adana: 07.06
Adıyaman: 06.54
Afyonkarahisar: 07.26
Ağrı: 06.36
Aksaray: 07.12
Amasya: 07.05
Ankara: 07.17
Antalya: 07.24
Ardahan: 06.38
Artvin: 06.42
Aydın: 07.36
Balıkesir: 07.37
Bartın: 07.20
Batman: 06.43
Bayburt: 06.48
Bilecik: 07.28
Bingöl: 06.46
Bitlis: 06.39
Bolu: 07.22
Burdur: 07.26
Bursa: 07.32
Çanakkale: 07.43
Çankırı: 07.14
Çorum: 07.09
Denizli: 07.31
Diyarbakır: 06.47
Düzce: 07.24
Edirne: 07.43
Elazığ: 06.51
Erzincan: 06.50
Erzurum: 06.43
Eskişehir: 07.26
Gaziantep: 06.58
Giresun: 06.55
Gümüşhane: 06.51
Hakkari: 06.32
Hatay: 07.02
Iğdır: 06.32
Isparta: 07.25
İstanbul: 07.33
İzmir: 07.39
Kahramanmaraş: 07.00
Karabük: 07.18
Karaman: 07.14
Kars: 06.36
Kastamonu: 07.14
Kayseri: 07.06
Kırıkkale: 07.14
Kırklareli: 07.40
Kırşehir: 07.11
Kilis: 06.59
Kocaeli: 07.29
Konya: 07.18
Kütahya: 07.28
Malatya: 06.54
Manisa: 07.38
Mardin: 06.44
Mersin: 07.09
Muğla: 07.34
Muş: 06.42
Nevşehir: 07.09
Niğde: 07.09
Ordu: 06.57
Osmaniye: 07.02
Rize: 06.47
Sakarya: 07.27
Samsun: 07.04
Siirt: 06.40
Sinop: 07.09
Sivas: 07.00
Şanlıurfa: 06.52
Şırnak: 06.38
Tekirdağ: 07.39
Tokat: 07.02
Trabzon: 06.50
Tunceli: 06.50
Uşak: 07.30
Van: 06.34
Yalova: 07.32
Yozgat: 07.09
Zonguldak: 07.22

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da ise bayram namazı, saat 07.13'te kılınacak.

 

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