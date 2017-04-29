İşte ihraç edilen akademisyenlerin tam listesi

Resmi Gazete'de yayımlanan 689 sayılı KHK ile 484 akademisyen ve 98 iaderi personelin görevine son verildi. Dicle Üniversitesi öğretim görevlisi Aydın Gelmez, Pamukkale Üniversitesi’nden Mehmet Zencir, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde görevli Yar. Doç ve sendika uzmanı Özgür Müftüoğlu da ihraç edilen akademisyenler arasında yer aldı.

İhraç edilen akademisyenlerin görevli olduğu üniversiteler ve ihraç edilen akademisyen sayıları şöyle:

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (1), Adnan Menderes Üniversitesi (14), Afyon Kocatepe Üniversitesi (3), Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (1), Ahi Evran Üniversitesi (1), Akdeniz Üniversitesi (13), Aksaray Üniversitesi (1), Anadolu Üniversitesi (12), Ankara Üniversitesi (10), Atatürk Üniversitesi (27), Balıkesir Üniversitesi (3), Bartın Üniversitesi (2), Batman Üniversitesi (5), Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (6), Bingöl Üniversitesi (3), Bursa Teknik Üniversitesi (2), Bülent Ecevit Üniversitesi (7), Cumhuriyet Üniversitesi (8), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (43), Çankırı Karatekin Üniversitesi (1), Çukurova Üniversitesi (2), Dicle Üniversitesi (17), Erciyes Üniversitesi (6), Erzincan Üniversitesi (3), Erzurum Teknik Üniversitesi (1), Gazi Üniversitesi (56), Gaziantep Üniversitesi (14), Gaziosmanpaşa Üniversitesi (14), Gebze Teknik Üniversitesi (1), Giresun Üniversitesi (1), Hakkari Üniversitesi (4), Hitit Üniversitesi (6), İskenderun Teknik Üniversitesi (6), İstanbul Teknik Üniversitesi (4), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (4), Karadeniz Teknik Üniversitesi (18), Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (3), Kastamonu Üniversitesi (2), Kırklareli Üniversitesi (3), Kilis 7 Aralık Üniversitesi (2), Kocaeli Üniversitesi (2), Manisa Celal Bayar Üniversitesi (1), Mardin Artuklu Üniversitesi (1), Marmara Üniversitesi (4), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (10), Mersin Üniversitesi (21), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (9), Mustafa Kemal Üniversitesi (4), Nişantaşı Üniversitesi (1), Ordu Üniversitesi (1), Ömer Halisdemir Üniversitesi (1), Pamukkale Üniversitesi (8), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (2), Sakarya Üniversitesi (10), Selçuk Üniversitesi (6), Sinop Üniversitesi (4), Süleyman Demirel Üniversitesi (39), Şırnak Üniversitesi (1), Trakya Üniversitesi (5), Uludağ Üniversitesi (7), Uşak Üniversitesi (4), Yıldız Teknik Üniversitesi (1), Yüzüncü Yıl Üniversitesi (12).

Mersin Üniversitesi'nde 21 ihraç

KHK ile "Bu Suça Ortak Olmayacağız'' adlı barış bildirisine imza atan çok sayıda akademisyen de ihraç edildi. Mersin Üniversitesinde daha öncesinde sözleşmeleri yenilenmediği için üniversite ile ilişiği kesilen akademisyenlerin isimleri de ihraç edilenler listesinde yer aldı. Konu hakkında görüş bildiren İnsan Hakları Derneği Mersin Şube Sekreteri Avukat Özgür Çağlar, "Sözleşmesi yenilenmediği için üniversite ile ilişiği kesilen akademisyenlerin yasal bir süreç başlatma hakları vardı. Bugün yayınlanan KHK ile hukuki yollardan hak arama mücadelesinin önü kesilmiştir" dedi.

Mersin Üniversitesinde ihraç edilen barış akademisyenlerinin isimleri şöyle:

Ali Ekber Doğan

Atilla Güney

Ayşe Devrim Başterzi

Ayşe Gül Yilgör

Bediz Yılmaz Bayraktar

Bermal Aydın

Çetin Veysal

Esin Gülsen

Eylem Çamuroğlu Çığ

Galip Deniz Altınay

Hakan Altun

Hakan Mertcan

Melahat Kutun Gürgen

Metin Altıok

Mustafa Kalay

Mustafa Şener

Selim Çakmaklı

Serdar Ulaş Bayraktar

Tolga Tören

Veli Mert

Yasemin Karaca

İhraç edilen akademisyenlerin tam listesine ulaşmak için tıklayınız..