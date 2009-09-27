İşte İbrahim Tatlıses'in 100 bin dolar ödediği şarkı



Yeni albümü için hiçbir masraftan kaçmayan İbrahimTatlıses adı-sanı duyulmamış KKTC’li müzik grubu Babutsa’nın “Yanayım” adlı şarkısına 100 bin dolar (150 bin TL) ödedi.

İbrahim Tatlıses yeni albümü için bu güne kadar duyulmamış KKTC’li müzik grubu Babutsa’nın “Yanayım” adlı şarkısına 100 bin dolar (150 bin TL) ödeyerek Türk müzik piyasasında rekor kırdı. Çünkü Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Nazan Öncel gibi isimler besteleri için 10-40 bin dolar alıyor. İsmini Kıbrıs’a özgü bir meyve olan babutsadan alan grup Soner Tursoy, Ali Sönmez ve Peri Aziz isimli üç gençten oluşuyor.

İşte 150 bin TL'lik şarkı



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