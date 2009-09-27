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İşte İbrahim Tatlıses'in 100 bin dolar ödediği şarkı

İbrahimTatlıses adı-sanı duyulmamış KKTC’li müzik grubu Babutsa’nın “Yanayım” adlı şarkısına 100 bin dolar (150 bin TL) ödedi.

27 Eylül 2009 03:00


Yeni albümü için hiçbir masraftan kaçmayan İbrahimTatlıses adı-sanı duyulmamış KKTC’li müzik grubu Babutsa’nın “Yanayım” adlı şarkısına 100 bin dolar (150 bin TL) ödedi.

İbrahim Tatlıses yeni albümü için bu güne kadar duyulmamış KKTC’li müzik grubu Babutsa’nın “Yanayım” adlı şarkısına 100 bin dolar (150 bin TL) ödeyerek Türk müzik piyasasında rekor kırdı. Çünkü Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Nazan Öncel gibi isimler besteleri için 10-40 bin dolar alıyor. İsmini Kıbrıs’a özgü bir meyve olan babutsadan alan grup Soner Tursoy, Ali Sönmez ve Peri Aziz isimli üç gençten oluşuyor.

İşte 150 bin TL'lik şarkı

YANAYIM

Bir anlasan bir dinlesen
Seni deli gibi sevdiğimi bir bilsen
Bir sevdalı bir değilsen
Bana ne çileler çektirdiğini bir görsen
Yanayım yanayım ateşlerde yanayım
O kırmızı dudağından bir öpücük
alayım
Sarayım sarayım kollarına sarayım
Sen iste yeter ki senin kölen olayım
Ah yaktın sen beni ah yıktın sen beni
Bir anlasan bir de gülsen
Senin için dünyayı yakarım bir bilsen
Bir tövbeli bir değilsen
Bana ne çileler çektirdiğini bir görsen

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