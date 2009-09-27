İşte İbrahim Tatlıses'in 100 bin dolar ödediği şarkı

Yeni albümü için hiçbir masraftan kaçmayan İbrahimTatlıses adı-sanı duyulmamış KKTC’li müzik grubu Babutsa’nın “Yanayım” adlı şarkısına 100 bin dolar (150 bin TL) ödedi.
İbrahim Tatlıses yeni albümü için bu güne kadar duyulmamış KKTC’li müzik grubu Babutsa’nın “Yanayım” adlı şarkısına
100 bin dolar (150 bin TL) ödeyerek Türk müzik piyasasında rekor kırdı. Çünkü Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Nazan Öncel gibi isimler besteleri için 10-40
bin dolar alıyor. İsmini Kıbrıs’a özgü bir meyve olan babutsadan alan
grup Soner Tursoy, Ali Sönmez ve Peri Aziz isimli üç gençten oluşuyor.
İşte 150 bin TL'lik şarkı
YANAYIM
Bir anlasan bir dinlesen
Seni deli gibi sevdiğimi
bir bilsen
Bir sevdalı bir değilsen
Bana ne çileler çektirdiğini bir
görsen
Yanayım yanayım ateşlerde yanayım
O kırmızı dudağından bir
öpücük
alayım
Sarayım sarayım kollarına sarayım
Sen iste yeter ki senin
kölen olayım
Ah yaktın sen beni ah yıktın sen beni
Bir anlasan bir de
gülsen
Senin için dünyayı yakarım bir bilsen
Bir tövbeli bir
değilsen
Bana ne çileler çektirdiğini bir görsen