İşte Hüsnü'nün aşk delili

Hüsnü-Nazire Şenlendirici çifti yine boşanamadı! Önceki gün görülen boşanma davasında Nazire Hanım'ın tanığı ikilinin evlilik ilişkisinin mutlu bir biçimde devam ettiğini öne sürdü. Ünlü klarnetçinin avukatı Aydın Kurban ise, çiftin evliliklerinin Şenlendirici'nin Deniz Seki ile aşkından önce bittiğini ispatlamak için Buzz Magazin dergisinde çıkan bir haberi delil gösterdi.Buzz dergisindeki habere göre Hüsnü Şenlendirici, Deniz Seki'den önce Hande Özcan adlı kadınla büyük aşk yaşamış; Özcan, bu büyük aşkı 'Güllerim Açtı Seni Görünce' adlı romanında anlatmıştı. Mahkeme delilleri inceledikten sonra davayı 2009 yılının nisan ayına erteledi.