İşte Hüsnü Şenlendirici'nin yeni sevgilisi!

Hüsnü Şenlendirici Haziran 2005 ve Ocak 2009'da kaçamak yaptığı manken Ece Gürsel ile görüşmediğini söyledi.Hürriyet'in haberine göre, Hüsnü Şenlendirici 5 aydır 23 yaşındaki Gözde Kılıçoğlu ile aşk yaşıyor. Gözde, adı sık sık skandallara karışan manken Ebru Şancı'nın da kuzeni. Hüsnü Şenlendirici, Gözde Kılıçoğlu ile Temmuz 2009'da konser vermek üzere gittiği New York'ta tanışmış. New York'ta halkla ilişkiler okuyan Gözde, ünlü klarnetçiye olan sevgisinden dolayı 1 ay önce İstanbul'a gelmiş.Hüsnü Şenlendirici sevgilisi Gözde Kılıçoğlu'na tıpkı Deniz Seki ve Ece Gürsel örneğinde olduğu gibi "Yakında boşanacağım. Rahatça birlikte olacağız" diyormuş.