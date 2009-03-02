İşte hükümetiyle barışık belediye başkanı!

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in "Hükümetiyle barışık mahalli yöneticiler işbaşında olursa, sorunlarımız daha çok çözülür” sözleri Elazığ’da hayata geçti. Beş yıldır DYP ve Demokrat Partide olan Belediye Başkanı Süleyman Selmanoğlu, iki ay önce AKP’ye geçti ve hükümet de Elazığ için kesenin ağzını açtı. Çevre Bakanlığı 153 dönüm bir araziyi belediyeye bağışladı.



27 Mart 2004 seçimlerinde DYP’den belediye başkanı seçilen Selmanoğlu, 26 Kasım 2008’de AKP’ye geçti ve rozetini bizzat Başbakan Erdoğan taktı. Selmanoğlu AKP’li olunca bakanların da ilgisi ile karşılaştı. Geçen hafta Elazığ’a giden Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, 2004–2009 yılları arasını kapsayan bulvar, kavşak, çevre düzenlemesi, ulaşım filosu ve iş makinelerinden oluşan toplam 77 yatırımı toplu olarak hizmete açtı.



Yıldırım, Belediye Başkanı için ‘’ Namı diğer ‘Muhteşem Süleyman, yeni dönemde, AK kadrolarla beraber durmak yok hizmete devam” diyerek övgüler sıraladı. Bakan Yıldırım, Elazığ Havaalanı’nın 15 Mart’tan itibaren tarifeli uçuşlara başlayacağının müjdesini de verdi ve Başkan Selmanoğlu'nun, Çayda Çıra Kavşağı'nın alt geçit sorununu kendisine ilettiğini, konuyu inceleme talimatı verdiğini açıkladı.



'Heybemiz dolu geldik'



Önceki gün Elazığ’a giden Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu ise “Elazığ’a heybemiz dolu olarak geldik” dedi ve mülkiyeti bakanlığına ait 153 dönüm alanı kültür park yapılması amacıyla Elazığ Belediyesi’ne tahsis etti. Elazığ Belediye Başkanı da “İktidarımızın daha nice sayısız hizmetleri Elazığ’a taşıyacak” dedi. Bakan Eroğlu, kentin 2040 yılına kadar içme suyunu karşılayacak teknik etüt çalışmalarının başlatılmasının talimatını da verdi.



Bakandan çoklu açılış



Elazığ'da bulunan fidanlık alanını, park, gezi alanı ve mesire alanına dönüştüreceklerini de kaydeden Bakan Eroğlu, ''Şehir içinde herkesin nefes alacağı, koşacağı, eğleneceği ve piknik yapabileceği muhteşem bir tabiat parkını da Elazığ'a kazandıracağız. Belediyemiz ile beraber bu konuda elbirliği yapacağız. Keban havzasını ağaçlandırmak şeklinde büyük bir projemiz de var. Kapıaçmaz göleti ile Kuzova projesi var. Bunlara da hız verdik. Elazığ yatırım cenneti olacak’’ dedi. Bakan, belediyeye ait atık su arıtma tesisi, katı atık depolama tesisi, çöp transfer istasyonu, çok amaçlı polikarbon sera ve Karaçalı Çeşmesi'nin de açılışını yaptı.



Başkan Selmanoğlu da, “Hükümetimizin Elazığ’a gösterdiği yakın ve ilgi bizleri gerçekten bahtiyar kılmaktadır’’ dedi. Selmanoğlu 29 Mart yerel seçimlerine bu kez AKP belediye başkan adayı olarak girecek.