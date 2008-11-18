İşte Hizbullahçı Dışişleri şoförü

Hizbullah operasyonu çerçevesinde tutuklanan ve kısa bir süre öncesine kadar Dışişleri Bakanlığı’nda şoför olarak çalıştığı tespit edilen Hüseyin O.’nun örgüt toplantısına bakanlığa ait resmi araçla gittiği fotoğraflarla belgelendi.



Ankara Emniyeti’nin gerçekleştirdiği yasa dışı Hizbullah operasyonunda gözaltına alınarak tutuklanan zanlı Hüseyin O.’nun devlete ait araçla örgüt toplantılarına gittiği belgelendi. Polisin yaptığı takip çalışmalarında, Hüseyin O.’nun 22 Şubat’ta Keçiören’deki örgüt toplantısına 06 KM 161 plakalı resmi araçla gelişi fotoğraflanarak soruşturma dosyasına konuldu.



Ankara Emniyeti’nce hazırlanan soruşturma dosyasında, “Güneydoğu nüfusuna kayıtlı, Hizbullah-İlim grubu taraftarı bazı devlet memurlarının, zaman içinde Ankara’ya tayinlerinin çıkması sonucu başkente yerleştikleri ve faaliyetlerine devam ettikleri” bilgisine yer verildi.



İstanbul Beykoz’daki operasyondan sonra, uzun süre sessizliğe bürünen yasa dışı Hizbullah örgütünün başkentteki faaliyetlerini izleyen polis ve MİT, yaklaşık bir yıl boyunca zanlıları takip etti. Ankara’da tutuklanan zanlı Mehmet Şerif O.’nun liderliğinde yeniden toparlanma çalışmalarına başlayan örgüt üyelerinin, önce Keçiören’de ardından da Cebeci ve Sincan’daki örgüt evlerinde toplantılar yaptıkları saptandı.



Polis, Dışişleri Bakanlığı’na üç yıl önce devlet memuru olarak giren ve kısa süre öncesine kadar şoförlük yapan Hüseyin O.’nun resmi plakalı araçla örgüt toplantılarına katıldığını belirledi.



AKP hükümeti döneminde bakanlıkta çalışmaya başlayan Hüseyin O.’nun kısa süre önce “yatay geçiş” hakkını kullanarak Dışişleri Bakanlığı’ndan Adana İl Sağlık Müdürlüğü’ne tayin edildiği, bakanlıktan ilişiğini kesmediği Milliyet tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu.



Konsoloslukta kalmış



Soruşturma dosyasında yer alan gizli takip görüntülerine göre, Hüseyin O., temmuzda zanlılar Murat D., Mahkum Ç., Mehmet A., Hüssam T. ve Mahmut A. ile birlikte, Keçiören Nuri Pamir Caddesi üzerinde yasa dışı örgütün yayın organı olarak basılan Doğru Haber adlı gazeteyi dağıttı.



Devlet memuru olduğu halde yasadışı örgütle bağlantıları ortaya çıkarılan Hüseyin O.’nun Keçiören Aktepe’teki örgüt evine birçok kez Dışişleri Bakanlığı’na ait 06 KM 161 plakalı araçla geldiği saptandı.



Dosyada, Hüseyin O.’nun, söz konusu evin 17 Şubat 2008’de taşınması sırasındaki çalışmalara yine resmi araçla geldiği, 22 Şubat 2008’de zanlılardan Hüssam T.’nin Keçiören’deki evine gelişi sırasında da aynı aracı kullandığı belgelendi. Hüseyin O.‘nun daha sonra Cebeci’ye taşınan örgüt evine de yine resmi araçla geldiği belirlendi. Nisan 2008’de Brüksel’e giden Hüseyin O.’nun Türk Büyükelçiliği’ne ait konsoloslukta konakladığı, bu gezisi sırasında izinli olarak Almanya’ya geçip görüşmeler yaptığı anlaşıldı.



Operasyon kapsamında, başta lider konumundaki Mehmet Şerif O. olmak üzere 11 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

