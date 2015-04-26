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İşte Hidayet Karaca'nın tahliye müzekkeresi

Hidayet Karaca hakkında yazılan tahliye müzekkere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade edilmek üzere saat 01.30 itibarıyla yazıldı

26 Nisan 2015 10:32

22 Temmuz ve 14 Aralık operasyonları kapsamında Silivri Cezaevin'nde tutuklu bulunan polisler ve Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında tahliye kararı çıktı.

Hidayet Karaca hakkında yazılan tahliye müzekkere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade edilmek üzere saat 01.30 itibarıyla yazıldı.

Bu müzekkere Silivri Cezaevi Nöbetçi Savcılığı'na ulaştırılacak ve Karaca'nın serbest kalması için işlemlerin tamamlanması istenecek.

Zaman'da yer alan habere göre, öte yandan mahkemeden tahliye müzekkereleri alan avukatlar Silivri Cezaevi'ne gitti. Ancak savcı, cezaevinde bulunamadı. Polislerin avukatlarından Ömer Turanlı, cezaevi savcısını aradı, savcı ise "şimdi müsait değilim!" cevabını verdi.

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