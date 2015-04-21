HDP seçim bildirgesini açıkladı: Bu bildirge Sultan'ın kâbusu, Türkiye halklarının hayalidir

AKP ve CHP'nin seçim bildirgelerini açıklamasının ardından HDP de İstanbul'da Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda seçim bildirgesini açıkladı.

Eş Genel Başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, birlikte yaptığı açıklamayla 12 başlıktan oluşan 200 sayfalık seçim bildirgesini kamuoyuna tanıttı. Bildirgedeki "ortak vatanımız" vurgusu dikkat çekti.

'B u bildirge Sultan'ın kâbusu, Türkiye halklarının hayali'

İlk olarak konuşma yapan Figen Yüksekdağ, "Bu bildirge Sultan'ın kâbusu, Türkiye halklarının hayalidir" dedi. İktidara gelmeleri halinde Kadın Bakanlığı kuracaklarını söyleyen Yüksekdağ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de tüm kadınlar için resmi tatil olacağını duyurdu. Anadilde eğitimin de hayata geçirileceğini dile getiren Yüksekdağ, "Her mahallede anadilde eğitim veren ücretsiz kreşler açılacak" diye belirtti.

'Eş Başbakanlık gelecek, Diyanet İşleri'ni kaldıracağız'

İktidar olmaları halinde "Vali dahil herkesin seçimle işbaşına geçeceği bir sistem inşa edeceklerini" söyleyen Yüksekdağ, "Anayasa'da başkanlık sistemi asla olmayacak. Seçim barajı kalkacak ve Eş Başbakanlık sistemi de hayata geçirilecek" diye ekledi. Din ve inanç özgürlüğüne vurgu yapan Yüksekdağ, "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaldırılarak devletin din alanından el çekmesinin sağlanacağı ve cemevlerinin ibadethane olarak tanımlanacağını ifade etti.

'Asgari ücret ve emekli maaşı 1800 lira, tüm gençlere 200 TL...'

Yüksekdağ'ın ardından söz alan Demirtaş da "Artık devletten korkmadan huzur içerisinde yaşamak istiyoruz" diye konuştu. "Hiçbir şey Ankara'dan göründüğü gibi değil" diyen Demirtaş, "Sokaklardan Ankara’ya bakınca, burnu büyüklerin, ensesi kalınların gördüğü gibi değil" ifadesini kullandı. CHP'nin 1500 lira asgari ücret ve emekliye çift iikramiye vaadi üzerinde tartışmalar devam ederken Demirtaş, HDP iktidarında asgari ücret ve emekli maaşının 1800 lira olacağını söyledi. Demirtaş, ayrıca "vicdani ret, anayasal bir güvence olarak tanımlanacak ve askerlik yerine kamu hizmeti yapılabilecek" dedi.

Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütçesinin ağırlıklı olarak spor harcalamarına ayrıldığı Gençlik ve Spor Bakanlığı yerine gençlerin ihtiyacının karşılanacağı bir gençlik bakanlığı kuracağız Bizler tep tip yaşama zorlanan gençlerin, özgürce yaşamasının önünü açacağız. Gençlerin örgütlenmesi önündeki engelleri kaldıracağız. 15-25 yaş arası istisnasız tüm gençlere 200 TL iletişim ve ulaşım desteği sağlayacak genç yaşam kartı uygulamasını hayata geçireceğiz. Seçme yaşını 16'ya seçilme yaşını 18'e düşüreceğiz. Cinsiyet eşitlikçi engelsiz kampüsler kuracağız. Gençlerin geleceğini belirleyen adaletsiz sınav sistemini tümden kaldıracağız."

Yüksekdağ ve Demirtaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kürsüde ilk olarak konuşan Yüksekdağ, şunları söyledi:

"Heyecanınızı ve burada resmettiğiniz güzelliği saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Heyecanlı bir yola girdik. Geçtiğimiz tüm yolların ve aşamaların, gelip kesiştiği an işte bu andır. Öyle bir andayız ki bütün ezilen insanlığın, kadınların, gençlerin, halkların ve inançların insanca bir yaşama karşı duyduğu özlem ve istek işte bugün tarihsel bir dönemece geldi.

Biz bugün sadece geçmişte yürüdüğümüz yolları değil kazanacağımız bir Türkiye'yi istiyoruz. Bugün sizlerle seçim bildirgemizi paylaşacağız. Bu bildirge bizim yıllar boyunca halkımızın bağrında oluşmuş mücadele birikimimizin değerlerimizin bir aynasıdır.

Bu yollarda biriktirdiğimiz her değeri damıtıp işte bu bildirgeyle yeni yaşam programına dönüştürmeye çalıştık. Bu bildirgede bir kişinin üç beş kişinin değil bizlerin emeği var.

Bu bildirgeyi biz kadınlar, gençler, halklar, Aleviler, Kürtler ve bütün ezilen halklar oluşturduk. LGBTİ bireylerle birlikte yazdık. Haklıların gücüyle ve aklıyla yazdık.

Yıllar boyunca biriktirdiğimiz haklılığımız bu bildirgeyle bir kazanma iradesine dönüştü. HDP yani bir bütün olarak bizler bu zamana kadar kapatılan bütün kapıları açan kararlılığımız ve enerjimizle bugün çok farklı bir noktaya geldik.

Bildirgemiz, Sultan'ın kâbusu ve Türkiye halklarının hayalidir inancıdır. Onlar kâbus görmeye başladılar. Daha çok kabus görecekler ama biz bu hayalle biz bu inançla bildirgemizde ifade ettiğimiz yeni yaşamı inşa edecek gücü ortaya koyduk.

'Türkiye'de her şey çok farklı olacak'

Sunacağımız bildirge çok öncesinden itibaren HDP'nin gittikçe büyüyen siyasi yürüyüşü üzerinden sizlere yansıdı.

Bu programı bizlerin gücüyle hayata geçirdiğimizde, yeni yaşamın böyle öncü hamlesini hayata geçirdiğimizde Türkiye'de her şey çok farklı olacak. Barışın adaletin işçilerin adaletin emekçilerin kadınların yeni bir yaşam alanına kavuşması için bütün Türkiye toplumunu bu bildirgenin tam içinde yer almaya davet ediyoruz.

Bizlerin başarma gücünü de bu programı uygulama gücüyle birleştireceğiz. HDP’nin güçlü bir biçimde yer alacağı Meclis’te işte bugün sunacağımız bildirgenin yaşamla buluştuğu enerjiyi de ortaya çıkaracağız. Hepimizin yolu açık olsun.

‘Kadın Bakanlığı kurulacak’

İstediğimiz mesleği seçebildiğimiz, erkeklerle eşit ücret aldığımız, tacize maruz kalmadığımız bir yaşam istiyoruz. Bu seçimlerde milletvekili adaylarımızın yarısı kadın, hayal ettiğimiz bir yaşam gibi. Meclis'in yarısının kadın olduğu kadın vekillerin kadın mücadelesini sürdürdüğü erkek egemen olmayan bir toplumda yaşamak istiyoruz. Bizler bu yönelimi hayata geçirebilmek için uygulama gücümüzle hareket edeceğiz. Bu görüşe bağlı olarak bir kadın bakanlığı kuracağız.

Kadını bir birey olarak görmeyen, göz yumma politikasını destekleyen erkek egemen zihniyete karşı radikal ve güçlü bir kadın özgürleşme hamlesi gerçekleştireceğiz. Bakanlık, kadınların ayrımcılığa karşı savunulması için çalışacak, sadece kadınlar için çalışacak. Ücretsiz kreşler açacağız. Kadınların enerjisi özgürleşecek. Kadının sırtına yüklenen sorumlulukları, kamunun sahiplenmesiyle bütün toplumsal yapının sahiplenmesiyle kadının yükünü hafifleteceğiz. Yaşlı bakım kurumları, engelli iyileştime merkezlerini yaşama geçireceğiz. 8 Mart'ı bütün kadınlar için resmi tatil ilan edeceğiz. Bugüne kadar kadının adını tanımayan siyasi iktidara karşı cevabı böyle vereceğiz. 8 Mart'ta bütün kadınlara mitinglere katılım için ücretsiz ulaşım izni verilecek."

"Homofobik zihniyete karşı..."

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine yönelik ayrımı ortadan kaldıracak olanlar bizleriz.LGBT bireylerin insanca yaşam sürmesini sağlayacağız. Eşit yurttaşlığı anayasal güvenceye alacak adımlar atacağız. Sosyal eşitsizlikleri giderecek politikaları hayata geçireceğiz. Homofobik zihniyete karşı renklerini de al gel diyoruz. Ayrımcı zihniyetten ayrılmış kampüsler kuracağız. her türlü ayrımcılık ve şiddete karşı ulaşılabilir mekanizmalar kuracağız. Translara karşı cinayetleri bizler olarak durduracağız. İnsanlığa sahip çıkacağız.

'Vali de seçimle işbaşına gelecek'

Her türlü cesayete, antidemokratik yasalara karşı demokratik reform sürecini başlatacağız. İnsanlık esaslı yeni bir anayasayı hep beraber yapacağız. Sivil bir anayasa olacak. Türkiye'nin demokratikleşmesinde ve barışın gerçekleşmesinde önemli bir rol oynayacak demokratik özerkliği Türkiye'nin her yerinde hayata geçireceğiz. Vali dahil herkes seçimle işbaşına geçecek.

'Eş başbakanlık sistemi hayata geçecek'

Parlamenter sistemi demokratikleştireceğiz. Eş genel başkanlık sistemi uygulayan partilerin, iktidara geldiğinde eş başbakanlık sistemi ile devam etmesini sağlayacak sistemi hayata geçireceğiz. Temel hak ve özgürlüklerin önündeki baskıcı yasalar kalkacak. İşkence ve kötü muamele insanlık suçu sayılacak ve zaman aşımı olmayacak. Anayasada başkanlık sistemi asla olmayacak. Seçim barajı kalkacak, Meclis'te bütün partilerin aldıkları oy oranıyla temsil edilmesinin yolunu açacağız. Bizler HDP, tarihte çok önemli bir hamle yaparak barajı aşmak suretiyle yasalardan tamamen kaldıracağız. Cinsiyetçilikle ilgili pozitif ayrımcılık ilkesi uygulanacak."

'Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılacak'

Herhangi bir dini inancı olmayan yurttaşların özgürlüğünü anaysal güvenceye kavuşturacağız. Zorunlu din dersi uygulamasına son vereceğiz. Din dersleri seçmeli olacak. Alevi çocuklarının din dersi politikasıyla dayatmaya uğramasına izin vermeyeceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılarak devletin din alanından el çekmesini sağlayacağız. Bütün inanç toplulukları din özgürlüğü serbestçe yaşayabilecek. Cemevi ibadethane olarak tanımlanacak. Dini inancın gereği olarak kabul edilen kılık kıyafete hiçbir alanda müdahale edilmeyecek. Irkçı milliyetçi politikaları bitireceğiz."

Doğayla dost bir insanlık anlayışını savunuyoruz. Tüm canlıların yaşam hakkını savunacağız. Nükleer enerji yatırımlarını durduracağız.

‘Çalışma süresi 35 saate düşecek’

Kamuda çalışanlar kadrolu hale getirilecek. Özel istihdam bürolarını kiralk işçi uygulamalarını ortadan kaldıracağız. Madenlerde cinayetleri durduracağız. Katliamcı kıyıcı düzeni ortadan kaldıracağız. Madenlerde güvenli ortam sağlanana kadar üretimi durduracağız. İşçilerin yaşamına son veren bütün uygulamaları kaldıracağız.İş cinayetlerini bitireceğiz. İş cinayetlerine sebebiyet verenlerin cinayetten yargılanması sağlanacak.İstihdamı artırmak için resmi haftalık süresi 35 saate düşecek. Hükümetin grev erteleme yetkisi kaldırılacak.

Sunuma devam eden Selahattin Demirtaş'ın konuşması ise şöyle:

'Gaz, cop, toma görmekten bıktık usandık'

Hepinizi yürekten selamlıyorum. Umut ediyorum ki bildirgemizle birlikte bugünden itibaren artık Türkiye'nin her bir köşesinde karamsarlığın ve korkunun yerini HDP'nin umudu yer alacak. Bende şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum.

Biz bu topraklar üzerinde büyük bir zenginlik ve hazinenin üzerinde oturan yoksullar olmaktan bıktık artık. Bizler çok dilli kültürlü inançlı yapımızla ve farklılıklarımızla horlanmaktan alay edilmekten usandık çünkü. Ve her gün bu ülkede silah sesi, gaz, cop, panzer, TOMA görmekten bıktık usandık. Artık birbirimizden korkmadan devletten hükümetten korkmadan birbirimize güvenerek inanarak barış içerisinde yaşamak istiyoruz.

Bizler HDP'yi oluşturan bizler, her bir farklılığımızla sesimizle, Türkiye toplumunun tamamı eğer ortak duygularda birleşeceksek bu bizler açısından teklik üzerine değil birlik üzerine inşa edilmiş insanlık kimliği olabilir.

Medeniyetin beşiği dediğimiz coğrafyamızda insanlığı merkeze koyarak yeni bir başlangıç yapmak zorundayız. İnsanlığı düştüğü yerden kaldırmak zorundayız. Bu HDP'nin boyun borcudur.

'Hâlâ umut var diyeceğiz'

Kapitalizmin en acımasız uygulamalarına, neoliberal politikalara karşı, paranın her şeyi satın alabileceğine inanan duyguya karşı insanımızı insanlığımızı öne çıkaracağız. Halen umut var diyeceğiz.

Kanın oluk oluk aktığı, doğanın her gün acımasızca katledildiği bu coğrafyada halen umut var diyeceğiz.

Bizim yapacağımız hiçbir öneriyİ tek başına değerlendirmemek lazım. Biz bütünlüklü bir sistem değişikliği öneriyoruz. Radikal değişim öneriyor HDP. Yepyeni bir Türkiye'yi radikal bir dönüşümle inşa edebiliriz.

Bizim programımızın esasında hükümet olarak biz yapacağız yoktur, bizati halk olarak çözümün gerçek aktörleri vardır.

Hiçbir şey Ankara'dan göründüğü gibi değil. Sokaklardan Ankara’ya bakınca, burnu büyüklerin, ensesi kalınların gördüğü gibi değil. Ve bizler bugün HDP olarak ortaya koyacağımız söyleyeceğimiz şeyler hiçbir parti tarafından söylenmemiş gibi kabul edilmeyecek.

Artık HDP yeni bir çita koyuyor ortaya. Artık kaygıya yer yok diyorsak. Artık bizler duruma el koyuyorsak, o halde haydi. Bizler Meclis'e HDP Meclis'e.

'Tüm gençlere 200 TL...'

"Bütçesinin ağırlıklı olarak spor harcalamarına ayrıldığı Gençlik ve Spor Bakanlığı yerine gençlerin ihtiyacının karşılanacağı bir gençlik bakanlığı kuracağız Bizler tep tip yaşama zorlanan gençlerin, özgürce yaşamasının önünü açacağız. Gençlerin örgütlenmesi önündeki engelleri kaldıracağız. 15-25 yaş arası istisnasız tüm gençlere 200 TL iletişim ve ulaşım desteği sağlayacak genç yaşam kartı uygulamasını hayata geçireceğiz. Seçme yaşını 16'ya seçilme yaşını 18'e düşüreceğiz. Cinsiyet eşitlikçi engelsiz kampüsler kuracağız. Gençlerin geleceğini belirleyen adaletsiz sınav sistemini tümden kaldıracağız."

'YÖK ve öğretim ücretleri kalkacak'

Her gencin başarısına göre tercih ettiği bölümde okumasını sağlayacağız. Üniversite meclisleri yer alacak, YÖK'ü tümden kaldıracağız. Onun yerine üniversiteler arası bilgi alışverişini sağlayacak bir kurul kuracağız. Karşılıksız burs vererek, öğretim ücretlerinin kaldırılması için bütçe ayıracağız. Sosyal güvencesi olmayan hiçbir genç kalmayacak. gençlerin bilgiye erişimdeki engelleri kalkacak. Özgür internet erişimini kamusal mekanların tamamında ücretsiz olarak sunacağız.

'Vicdani ret anayasal hak olacak'

Vicdani ret hakkını anayasal bir güvence olarak tanımlayacağız."

Vicdani ret hakkını anayasal bir güvence olarak tanımlayacağız. Eline silah almak istemeyen, antimilitarist olan gençler bu haktan yararlanabilecek. Gençler istedikleri zaman dilimi içinde kamu görevi yapabilecek. Gençlik başa çıkılacak değil, başa çıkarılacak kesimdir."

‘Hasta tutsaklar serbest bırakılacak’

Adalet sistemi yeniden düzenlenecek. Adalet Bakanlığı'nın HSYK üzerindeki vesayetini sona erdireceğiz. Bizler adalet sistemini tarafsız hale getirmek için adım atmak istiyorsak, avukatın bürosu adalet binasının dışındaysa savcının bürosu adalet binasında hakimin yanında olamaz. O da adalet binasının dışında çalışmasını sürdürmelidir. Herkes anadilinde ücretsiz yargı hizmeti sağlanacak. Hasta tutsakların serbet kalmasını sağlayacağız. Herkesi tarihle yüzleşmeye çağırıyoruz. Soykırım gibi iddiaların sonuçlandırılması için hakikat komisyonları kuracağız. İşgal edilen tüm mülkler sahiplerine iade edilecek. Koruculuk sistemi kaldırılacak. Başka alanlarda özlük hakları korunarak istihdam edilmelerini sağlayacağız. Medya sahiplerinin başka sektörlerde faaliyet göstermelerine izin vermeyeceğiz. Sosyal medyada düşünce özgürlüğüne yönelik yasaklara son vereceğiz. Özgürlüğe hep birlikte bizler sahip çıkacağız."

‘Ermenistan sınırı açılacak’

Barışçıl bir dış politika mümkündür diyoruz. Suriye'deki savaşın sona erdirilmesi için çaba harcayacağız. İşgalci politikalara karşı duracağız. Kıbrıslı Türk ve Rum halkların bölünmüşlüğe karşı ortaya koydukları çabaları destekleyeceğiz. Ermeni halkıyla dostluk köprüleri kuracağız. Türkiye-Ermenistan sınırı koşulsuz olarak açılacak.

'Asgari ücret ve emekli maaşı 1800 lira olacak'

Asgari ücret ilk etapta net olarak bin 800 liraya çıkarılacak. Bin 800 lira asgari ücret DİSK'in 4 kişilik bir aile için belirlediği ücretin yarısıdır, bu rakam böyle belirlenmiştir. Az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınacak. Çalışanların ve emekçilerin üzerindeki vergi yükünü azaltacağız. Kredi kartı borçları faizlerini yeniden düzenleyeceğiz. Örtülü ödeneği tamamen kaldıracağız, kimse örtülü ödenek almayacak.

Sosyal yardım değil, sosyal hak diyoruz. Asgari ücrette olduğu gibi en düşük emekli maaşını bin 800 TL'ye çıkaracağız. Çalışan emekliden prim kesilmeyecek. Sağlık ihtiyaçları bedelsiz karşılanacak. Tüm iş yerleri ve sosyal alanlar engellilerin kullanımına uygun hale getirilecek.

‘Yeni AVM'ye izin yok’

Tarım işçilerini tamamı sosyal güvence altına alınacak. GDO'yu tümden yasaklayacağız. 2B orman arazilerinin ranta açılma sürecine son vereceğiz. Arazilerin çiftçilere dağıtılmasını sağlayacağız. Kent meydanlarını koruyacağız, hiçbir çılgın projeye izin vermeyeceğiz. Şehir merkezlerine yeni AVM açılmasına izin ve ruhsat vermeyeceğiz. Ekonomiyi değer üretenlerin ekonomisi haline getireceğiz.

HDP'nin seçim bildirgesi 12 başlıktan oluşuyor

1. BİZ’LER KADINIZ

2. BİZ’LER GENCİZ

3. BİZ’LER GÖKKUŞAĞIYIZ

4. BİZ’LER ÇOCUĞUZ

5. BİZ’LER DEMOKRASİYE İNANANLARIZ

6. BİZ’LER İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARIYIZ

7. BİZ’LER HER KİMLİKTENİZ

8. BİZ’LER ÖZGÜR DÜNYAYI SAVUNANLARIZ

9. BİZ’LER DOĞANIN KORUYUCUSUYUZ

10. BİZLER GÜVENCELİ YAŞAM EKONOMİSİNİ KURACAK OLANLARIZ

11. BİZ’LER İŞÇİYİZ, EMEKÇİYİZ

12. BİZ’LER SOSYAL HAKLARIN GÜVENCESİYİZ