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İşte hayatını kaybeden Göğebakan'ın, Erdoğan ve Gülen için yazdığı o şarkılar

Kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını kaybeden Murat Göğebakan, Gülen için 'Sevdim', Erdoğan için ise 'Uzun Adam' şarkısını yazmıştı

31 Temmuz 2014 13:45

Murat Göğebakan uzun süredir gördüğü kanser tedavisi sonrası hastanede hayata gözlerini yumdu. Göğebakan 2007 yılında Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen için "Sevdim" adlı parçayı, bu yıl da (2014) Başbakan Tayyip Erdoğan için 'Uzun Adam' şarkısını bestelemişti. 

Erdoğan, kendisi için beste yapan Göğebakan'ı evinde ziyaret etmiş, katıldığı mitinglerde Göğebakan için dua istemişti.

İşte Göğebakan'ın Erdoğan için yazdığı "Uzun Adam" şarkısı

Göğebakan sözü ve müziği kendisine ait olan "Sevdim" adlı parçayı da Gülen'e armağan etmişti. 14 Mart 2007'de Zaman gazetesinde yayımlanan röportajında, bestesinin gerekçesini "Çünkü ben onu sevdim. Her şeyini şartsız sevdim. İnsan olarak sevdim. Yaradan'ı sevdiğim için sevdim" diyerek ifade etmişti

İşte Göğebakan'ın Fethullah Gülen için yazdığı "Sevdim" şarkısı

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