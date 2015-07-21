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Kültür-Sanat

İşte Hasan Ali Toptaş'ın 'ödünç vermek istemediği kitaplar'

Usta yazar, okuyucuları için 10 kitap önerdi

21 Temmuz 2015 22:03

Yazar Hasan Ali Toptaş, “Ödünç vermek istemediğim kitaplar” dediği bir kitap listesi açıkladı. Filmi de çekilen “Gölgesizler” romanıyla Yunus Nadi Ödülü’ne hak kazanan Toptaş, 10 kitaplık liste ile ilgili şunları söyledi:

“Kitaplığım sadece on kitaptan oluşsaydı herhalde bu kitaplardan oluşurdu. Bir yere giderken yanıma sadece on kitap almak zorunda kalsaydım herhalde bu kitapları alırdım. Bana ödünç vermek istemediğin kitaplar hangileridir diye sorulsaydı, bugün, kesinlikle bu kitapların adını sayardım. Bu nedenle, bence bu listenin adı ‘ödünç vermek istemediğim kitaplar’dır.”

Toptaş’ın Idefix okuyucuları için hazırladığı listede dünya ve Türk edebiyatından çok önemli kitaplar bulunuyor.

İşte Hasan Ali Toptaş’ın ıssız bir adaya düşse yanına alacağı 10 kitap:

1- Don Kişot-Cervantes

2-Yakalanan Zaman Kayıp Zamanın İzinde-Marcel Proust

3-Tehlikeli Oyunlar-Oğuz Atay

4-Saatleri Ayarlama Enstitüsü-Ahmet Hamdi Tanpınar

5-Minima Moralia-Theodor W.Adorno

6-Tristram Shandy Beyendi’nin Hayatı-Laurence Sterne

7-Hikayeler-Franz Kafka

8-Beyaz Kale-Orhan Pamuk

9-Göçmüş Kediler Bahçesi-Bilge Karasu

10-Çürümenin Kitabı-Emil Michel Cioran

 

Hasan Ali Toptaş kimdir?

 

1958 yılında Denizli'nin Çal ilçesinde doğdu. İlk öykü kitabı "Bir Gülüşün Kimliği" 1987'de, ikinci öykü kitabı "Yoklar Fısıltısı" 1990'da yayımlandı. 


"Ölü Zaman Gezginleri" adlı öykü dosyasıyla 1992 yılında Çankaya Belediyesi ile Damar edebiyat dergisinin düzenlediği yarışmada birincilik ödülü aldı. Aynı yıl "Sonsuzluğa Nokta" adlı yayımlanmamış romanıyla Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği yarışmada mansiyon aldı ve Sonsuzluğa Nokta Kültür Bakanlığı tarafından yayımlandı. 

1994'te "Gölgesizler" adlı yayımlanmamış romanıyla Yunus Nadi Roman Ödülü'nü aldı. "Bin Hüzünlü Haz" adlı romanı ise 1999 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'ne değer görüldü. 

Yazarın ayrıca "Yalnızlıklar" adlı şiirsel metinlerden oluşan bir kitabı, "Kayıp Hayaller Kitabı" adlı bir romanı, "Ben Bir Gürgen Dalıyım" adlı bir çocuk romanı vardır. 

Toptaş'ın son romanı "Uykuların Doğusu" 2005'te yayımlandı.

 

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