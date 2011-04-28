İşte 'Harry Potter'ın vedası...

T24

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Harry Potter serisi film merakla beklenen son filmin ikinci bölümü 'Harry Potter ve Ölüm Yadigarları-Bölüm 2' ile bitiyor.Finalde, iyi ile kötünün mücadelesi büyücülük dünyasını büyük bir savaşın içine sokmuştur. Tehdit hiçbir zaman bu kadar büyük olmamıştır ve artık hiçbir yer güvenli değildir. Bu arada, Lord Voldemort ile son karşılaşmasına gittikçe yaklaşan Harry Potter’ın en büyük fedakarlığı yapması gerekecektir.Başrollerdeki Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson; Harry Potter, Ron Weasley ve Hermione Granger rollerini tekrar üstleniyorlar.Filmin kadrosunda; Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Tom Felton, Ralph Fiennes, Brendan Gleeson, Richard Griffiths, John Hurt, Jason Isaacs, Helen McCrory, Bill Nighy, Miranda Richardson, Alan Rickman, Maggie Smith, Timothy Spall, Imelda Staunton, David Thewlis, Julie Walters ve Bonnie Wright yer alıyor. Final bölümünün yönetmeni ise David Yates.'Harry Potter ve Ölüm Yadigarları-Bölüm 2' Haziran 2011’den itibaren 3 Boyutlu ve 2 Boyutlu olarak tüm dünyada gösterime girecek. Türkiye vizyon tarihi 13 Temmuz.