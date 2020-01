İşte haftanın en çok izlenen filmleri

16 Ocak itibariyle sonlanan haftanın en çok izlenen filmleri listelendi. Peki geçtiğimiz hafta en çok hangi filmler izlendi?

Gişede ve eleştirilerde hayli başarılı görülen yapım 'Rogue One: Star Wars Story' ve kocasından boşanmış alkolik bir kadının yaşadıklarını anlatan 'The Girl on the Train' haftanın en çok rağbet gören filmlerinden.

İşte geçtiğimiz hafta en çok izlenen 10 film:

1. The Girl on the Train

2016 yapımı bu Amerikan psikolojik gerilim filminde, Emily Blunt, Rebecca Ferguson, Haley Bennett başrolde. Kocasından boşanmış alkolik bir kadının yaşadıklarını anlatan film, bir hayli ilgi görüyor.

2.The Accountant

Ben Affeck'i baş rolde izlediğimiz Accountant, sıra dışı bir zekaya sahip olan bir adamın macerasını konu alıyor. Muhasebeci olarak görünse de, aslında dünya üzerindeki en tehlikeli adamlar için iş yapmaktadır. Hesaplardaki tutarsızlıklar, başka bir hesaplaşmanın kapısını açacaktır.

3. Patriots Day

Boston'da 2013 yılında yaşanan bombalı terör saldırısı ve sonrasını anlatan film, teröristlerin takibi ve yakalanma hikayesini anlatıyor. Mark Wahlberg başrolde.

4. Jack Reacher Never Go Back

Jack Reacher eski birliğine dönmüştür ama sorunlar bitecek gibi değildir. Şimdiyse 16 yıllık bir cinayet davasında sanık durumuna düşmüştür. Bu güzel aksiyon filminde Tom Cruise başrolde.

5. Arrival

12 uzay gemisi Dünya'ya iniş yapar ve gezegenimizde büyük bir tedirginlik ve korku baş gösterir. Uzaylılar ile iletişim kurmak ve amaçlarını öğrenme görevi Dr. Louise Banks'e verilir.

6. Doctor Strange

Marvel'ın en merak edilen süper kahraman filmlerinden biri de Doctor Strange oldu. Eh, Strange'i oynayan şu sıralar Hollywood'un gözde starlarından Benedict Cumberbatch olunca merak etmemek elde değil.

7. La La Land

Rol kovalayan bir Oyuncu ve müziğini yapmaya çalışan bir müzisyenin yolları Los Angeles keşmekeşinde kesişir ve olaylar başlar.

8. Fantastic Beasts and Where to Find Them

Newt Scamender ve büyük seyahatlerini konu alan ilk film, Harry Potter evrenini genişletirken, hikayeyi Amerika topraklarına taşıyor.

9. Keeping Up With The Joneses

Son derede sıradan hayatları olan bir çift, son derece sıradışı bir mahalleye taşınırlar ve olaylar başlar. Wonder Women rolüyle izlediğimiz Gal Gadot'un da bulunduğu film, eğlenceli bir seyir sunuyor.

10. Rogue One: Star Wars Story

Bir Star Wars filmi olup, ilk kez yan hikaye anlatan Rogue One, bir grup isyankarın Death Star'ı yok etme mücadelesini izleyicilere aktarıyor. Gişede ve eleştirilerde hayli başarılı görülen yapım, şimdiden izlenen filmler arasında.