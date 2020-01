İşte hafta sonunun en iyi 11 ücretsiz etkinliği

Etkinlikler arasında kaybolacağımız, aralarından seçmekte zorlanacağımız bir hafta sonu daha.

Tasarım Bienali’ni gezmek için son bir fırsat yakalayacağımız bu hafta sonu yeni bir film festivali olan 'Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali’ni de beraberinde getiriyor. Bunların yanı sıra konserler, atölyeler, söyleşiler, film gösterimleri ve partilerin hız kesmeden devam edeceği hafta sonunun en iyi ücretsiz etkinlikleri katılımcılarını bekliyor.

Başarılı kültür - sanat sitesi Zero İstanbul tarafından derlenen en iyi 11 ücretsiz etkinlik şöyle:

Hayatın içinde Mimarlık Seminerleri

18 Kasım 19:00 / Akbank Sanat

Akbank Sanat’ın Haziran ayına dek sürecek Mimarlık Seminlerleri bu hafta sonu ‘Psikiyatri’ başlığıyla başlıyor. Şehir içindeki mekanların mimari özelliklerinin ruh hallerimize etkilerinin ele alınacağı ilk oturumun konuğu psikiyatrist Gülcan Özer. Kent planlamasının derinlemesine tartışılacağı etkinlikte moderatörler ise mimar Cenk Dereli ve gazeteci Tuba Parlak. Seriye ilk oturumla hızlı bir başlangıç için kaçırmayın.

Men with a Plan DJ Set

18 Kasım 22:00 / Arkaoda

Kadife Sokak’ın hafta sonu partilerine açılan kapısı Arkaoda, bu hafta kabininde Men With a Plan’i ağırlıyor. 2011 yılından bu yana çıkardıkları albümlerle hatırı sayılır bir dinleyici kitlesi edinen ikili, geçtiğimiz sene yayınladıkları ‘This is What You Want, This is What You Get’ isimli EP’leri ile dans sahnesinde ses getirmişti. İkili bu kez hafta sonuna dans ederek başlamak isteyenler için bir DJ setle karşımızda olacak.

İstanbul Tasarım Bienali

20 Kasım’a kadar / Çeşitli mekanlar

İstanbul Tasarım Bienali’ni gezmek için son hafta sonu, hala fırsat bulamamış olanlara duyurulur. ‘Biz İnsan Mıyız?’ sorusuyla şehrin farklı bölgelerine yayılan bienal, Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, Studio-X İstanbul, Depo, Alt Sanat Mekanı ve İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde farklı çalışmaları bir araya getiriyor. Yaratıcı Mahalleler Programı ile sokaklara taşacak bienalle ilgili detaylı bilgiye bizinsanmiyiz.iksv.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali

18/19/20 Kasım / Fransız Kültür Merkezi - SALT Galata

‘Dünya iyiye mi, kötüye mi gidiyor?’ sorusuna yanıt arayan festival, her sene olduğu gibi sürdürülebilir bir yaşamın yollarını filmler aracılığıyla aktarıyor. Geri dönüşümü destekleyen çevreci belgesellerden oluşan program, dünyanın farklı bölgelerinden hikayeleri buluşturacak. Gösterim programınını detaylarına surdurulebiliryasam.org adresinden ulaşabilirsiniz.

‘Who is Bozo Texino?’ film gösterimi

18 Kasım 19:00 / SALT Galata

Beat kuşağı yazarı Jack Kerouac’tan esinlenen yönetmen Bill Daniel, 16 yıldan uzun bir süre elinde iki kamerayla ABD’nin batısı boyunca gerçekleştirdiği tren yolculuklarının bir bütünü ‘Who is Bozo Texino?’, bu hafta sonu Salt Galata’nın perdesine yansıyacak. Yönetmenin seyahatleri sırasında pek bilinmeyen folklorik bir geleneğin kökenlerini keşfettiği belgeselde aynı zamanda yük vagonuna yaptıkları çizim ve grafitilerle bilinen Colossus of Roads, Coaltrain, Herby ve The Rambler ile söyleşiler de mevcut.

Müzik ve Sinema: Orta Avrupa Filmleri

19 Kasım 16:00 / Pera Müzesi

Pera Müzesi’nin müzik ve sinema ilişkisine odaklanan film gösterim programı devam ediyor. Bu Cumartesi perdede Vladimir Sis’in yönetmenliğini yaptığı 1979 tarihli ‘Haydutun Baladı’ filmi var. Ivan Olbracht’ın kitabından uyarlanan film, haydut Nicola Sohaj’la, Erzika arasındaki aşkı anlatıyor. Hikaye, ilk kez 1975’te Goose on the String Tiyatrosu’nda bir oyun olarak sahnelenmiş.

Şehrin Fırıncıları

19 Kasım 14:00 / SALT Galata

Geleneksel ekmek yapımına dair püf noktaların öğretileceği atölyenin eğitmenleri fırıncılar. Nino Bakery’den Sinan Büdeyri, Naan Bakery’den Sandy Sarpaş, Fırınımdan Ekmekler projesiyle Murat Demirtaş’ın katılacağı etkinlikte, ekmekler fırında pişirmeye hazırlanırken kişisel teknik ve tariflerden de bahsedilecek. Mekanın terasında gerçekleşecek atölyede kentte bağımsız ekmek üretiminin öneminin de tartışılacak.

Outro Music partisi

19 Kasım 21:30 / Karga

Geçtiğimiz yaz aylarında Moda’da açılan plak dükkanı Outro Music, açılış partisinin ardından etkinliklerine seri halde devam ediyor. Karga’da düzenlenecek partide, Outro Music’in plaklarından bir seçki hem kabinde dönecek hem de mekandaki stantlarda yer alacak. Farklı türleri tek bir geceye sığdıracak güzel bir hafta sonu gecesi.

Bean Beat Bite

20 Kasım 15:00 / Kronotrop - Geyik Coffee Roastery&Cocktail Bar – Kiki

Şehrin üçüncü dalga kahvecilerini her hafta ziyaret eden etkinlik Bean Beat Bite, bu hafta sonu üç farklı mekana yayılıyor. Cihangir ekseninide 50’nci etkinlik şerefine düzenlenecek parti, Kronotrop’ta başlayacak, Geyik Coffee Roastery’de devam edecek ve gece vakti Kiki’de sonlanacak. 10 saatlik DJ performansının gerçekleşeceği etkinlikte kabinde gün boyunca yer alacak isimler Alica, Batur, Yalım Erdiniz, Blackout: Mrloverlee, Hello Alien, Ekrem Şenol, Tolga Oral, Ata Günay, Onni ve Samedi.

Janet Bellotto ‘Cankurtaran'

31 Aralık’a kadar / Zilberman Gallery

Galerinin proje mekanında gerçekleşecek sergi, Janet Belotto’nun ‘su’ metaforu, su altında kalma ve yansıma gibi durumları işlediği çalışmalarından oluşuyor. Sözel tarih ve efsanelerden ilham alan ve bunları günümüze uyarlayan Belotto, bu sergisinde Kanada’da yer alan ve kum tepesini andıran Sable Adası hakkındaki tarihi anlatımlardan besleniyor. Adanın son sakinlerinin, gemi batıklarını kurtarmak ve ölümleri engellemek için kurduğu Cankurtaran İstasyonları’nı temel alan sergide, bir ütopya hikayesinin mekanı olabilecek bir ada aynı zamanda bir mezarlığa dönüşebiliyor.

Her Şey Hakkında Konuşmalar #1

20 Kasım 14:00 / Arkaoda

İstanbullu yeni bağımsız kolektif ÆVOM’un düzenlediği ‘Her Şey Hakkında Konuşmalar’ serisinin ilk etkinliğinde veganlık ilk feminizim, iktidar ve müzik arasındaki ilişki masaya yatırılacak. Refika Kortun, Can Batukan, Emre Karacaoğlu, Nizam, Gülce Özen Gürkan ve Berk Efe Altınel’in konuşmacı olarak farklı başlıkları tartışmaya açacağı etkinlikte aynı zamanda söyleşi konuları kapsamında bir kitap standı da yer alacak. Söyleşilerin ardından akşam saatlerinde ise Hedonutopia ve Z Axis sahne alacak.