İşte Hadise'nin kostümü!

Hadise’nin merakla beklenen kostümü iki parçadan oluşuyor. Kırmızı kostüm, göbeği açıkta bırakıyor. Kostümünün üzerinde aksesuar olarak altın kaplama bir kemer kullanılmış. ‘Modern çağın dansöz kıyafeti' olarak adlandırılan kostümün kumaşlarının İtalya’dan özel olarak getirtildi. Hadise'nin ayakkabısı da Swarovski taşlarıyla süslendi. Kostüm, Türk asıllı Belçikalı stilist Mahmut Karadağ’ın imzasını taşıyor.