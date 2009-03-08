İşte Hadise'nin Eurovision kıyafeti

Ketenci, 54. Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Düm Tek Tek" adlı şarkısıyla Türkiye’yi temsil edecek olan Hadise’nin giyeceği kostüm için, kumaş içermeyen özel bir çalışma yaptığını söyledi.Ketenci, Hadise’nin Eurovision’da giymesi için kostüm hazırlama fikrinin dostlarından geldiğini söyledi.Kumaş içermeyen, tamamen aksesuardan oluşan bir elbise tasarlama fikrinin ise, kendisinin aksesuar tasarımcısı olmasından kaynaklandığını dile getiren Ketenci, "Bir aksesuarcı olarak kumaş kullanmak bana ters gelirdi" dedi.Ketenci, tasarımın büyük ilgi göreceğine inandığını belirterek, "Biz bu işe başlamadan önce bir kaç tane modacının bu işle ilgilendiğini duyduk. Şarkı çok güzel herkes beğeniyor. Gelen önerileri dikkate alıp karar verdim ve bu tasarımı yapmaya çalıştım. İnsanların alışmadığı, tamamen aksesuardan yapılan bir elbise ilk defa Muammer Ketenci’nin elinden çıkacak" diye konuştu.Yaklaşık 45 gün,12 kişilik bir ekiple üzerinde çalıştığı kostümü hazırladığını anlatan Ketenci, Hadise’nin şu anda tanıtım amacıyla yurt dışında olduğunu, Türkiye’ye geldiğinde kostümü beğenisine sunacaklarını bildirdi.Muammer Ketenci, Hadise’nin bu kostümü beğeneceğine olan inancının tam olduğunu kaydederek, "Kumaşı kesip makineye diktirmek gibi bir çalışma değil bu, çünkü bunun kalıbından tutun metal üzerindeki modellendirme, kaynaklandırma, taşlandırma, üzerindeki kaplama şekillerine kristallerin işlenmesine kadar bölüm bölüm olan bu çalışmaların hepsinin üzerinde ayrı ayrı ikişer kişi çalıştı" dedi.Ketenci, hazırladığı tasarımda, sutyen ve şortta alüminyum kullandıklarını vurgulayarak şunları anlattı: "Alüminyum üzerine daha sonra altın varak yaptırdık. Şortumuzda da altın varak var, arka kısmında derin bir varaklama ayarladık ve bu varaklama üzerinde de ekibimizdeki arkadaşlarımızla alüminyumlardan aksesuarlarımızı kullandık.Alüminyumlardan o iğneleri geçirmek gerçekten kolay değil. Ekip çalışanlarının elleri parçalandı." Ketenci, elbiseyi Hadise’nin ölçülerine göre ayarladıklarını belirterek, Hadise’nin bu kostüme önem verip giymesini beklediğini söyledi.