İşte Habertürk'ün çalışanlarına gönderdiği "Kapatıyoruz" maili

T24 Haber Merkezi

Habertürk gazetesi kağıt baskısına son veriyor. Ciner Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ imzasıyla çalışanlara gönderilen e-postada gazetenin yayın hayatına 5 Temmuz Perşembe günü son vereceği bildirildi. Beklenen işten çıkarmaların “Hayatın her alanında olduğu gibi iş hayatında da her stratejik kararın belirgin etkilerinin ve sonuçlarının olması kaçınılmazdır" ifadesiyle dile getirildiği açıklamada, etkilerin bir kısmının "duygusal" olduğu kaydedildi.

Tekdağ gazete çalışanlarına çalışma ilişkilerinde bazı değişikliklerin olacağı ve bunun çalışanlara duyurulacağını bildirdi.

Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı, bu sabah gazete çalışanlarına bir bilgilendirme maili attı. Gazetenin kağıt baskısına 5 Temmuz itibariyle son verileceğini belirten Tekdağ, çalışanların bir bölümünün ise internet portalına kaydırılacağını ifade etti.

İşte Tekdağ imzasıyla Habertürk çalışanlarına gönderilen e-posta:

Değerli Çalışma arkadaşlarımız;

Bildiğimiz gibi, 20. yüzyılın büyük çoğunluğunda en önemli kitle iletişim aracı gazetelerdi. Bununla birlikte kitle iletişim araçları teknolojisi nde meydana gelen olağanüstü gelişmeler (televizyon ve internetin yaygınlaşması, mobil iletişim teknolojisindeki baş döndürücü erişim artışı ve hızı) medya endüstrisinde gazetelerin yazılı baskısının 21. yüzyılda sürdürülebilir bir geleceği olup olmadığı konusunu gündeme getirdi. Özellikle son on yıllık gelişmeler Dünyada medya endüstrisiyle ilgili çevrelerde bu soruya olumsuz yanıt verenlerin sayısında belirgin bir artışa yol açtı. Nitekim, öncelikle demografik olarak genç kuşağın yazılı basımdan uzaklaşması ve iletişimi mobilden yapmaya yönelmesi sonucunda meydana gelen önlenemez tiraj düşüşleri, diğer taraftan medya ekosisteminde yazılı basının aldığı reklam payının düzenli olarak kayba uğraması gibi sebepler, Amerika ve Kanada başta olmak üzere İngiltere Fransa Almanya gibi Avrupa ülkelerinde Singapur Malezya gibi uzakdoğu ülkelerinde yerel bölgesel ve ulusal nitelikte yüzlerce gazeteyi yazılı baskılarını sonlandırmak mecburiyetinde bıraktı. (Google’da yapılacak basit bir araştırma bu olgunun sayısal dökümünü verecektir.) Elbette ülkemiz de bu gelişmelerin dışında kalmadı. Son on yılda internet erişimi nüfusumuzun ve coğrafyamızın neredeyse tamamını kapsadı aynı şekilde internet ve mobil iletişiminde dünyada en hızlı büyüme ve en uzun süreli zaman geçirme oranlarında ülkemiz dünya sıralamasında en üst sıralara yerleşti. Yaşanan bu gelişmeler ülkemizde de kitle iletişiminin doğasını değiştirdiği gibi Medya endüstrisinin parametrelerini de sarsıcı değişimlere zorladı. Son beş yılda ülkemizde de gazetelerin yazılı baskılarının tirajı düzenli olarak düşmekte, reklamdan aldığı pay düzenli olarak azalmakta buna mukabil baskı maliyetleri sürekli olarak artmakta iken televizyon ve İnternet mecralarının erişimi ve reklam payı düzenli olarak yükselmektedir. Bu gelişmelerin ve değişimlerin sonucunda dünyada olduğu gibi ülkemizde de yazılı basının bir endüstri kolu olarak geleceğinin olup olmadığı bir tartışma konusudur.

"5 Temmuz'da son buluyor"

Değerli Çalışma Arkadaşlarımız;

Ciner Medya Grubu olarak, dünyada ve ülkemizdeki kitle iletişiminin doğasında meydana gelen bu olağanüstü teknolojik ve ticari değişimleri gözönüne alarak ve bu gelişmelere paralel olarak haber medyamızda stratejik dönüşüm kararı vermiş bulunmaktayız. Buna göre, yazılı basın faaliyetlerimizi 5 Temmuz 2018 tarihi itibariyle sonlandırmaya, buna mukabil gazetecilik faaliyetlerimizi televizyonlarımız Show Haber, Habertürk TV, Bloomberg HT ile entegre bir vaziyette Habertürk com başta olmak üzere internet mecralarımız odaklı olarak daha da güçlü bir şekilde devam ettirmeye karar verdik. Bu kararımızın sonucunda yazılı basın endüstrisinden çekilmenin yaratacağı ilave imkanlarla elektronik ve dijital habercilikte daha da güçlü bir şekilde yayıncılık yapmaya devam edeceğiz. Böylelikle bir 20. yüzyıl iletişim aracı olan yazılı basın yerine 21. yüzyılın kitle iletişim aracı olan televizyon, internet, elektronik, dijital ve mobil mecralarındaki markalarımıza yatırım yapacağız. Bir başka deyişle gazeteciliğimiz kağıda matbaaya değil televizyona elektroniğe mobile ve internete dayalı olarak daha da güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Bu alanlarda önümüzdeki süreçlerde gerek organik büyüme ve gerekse yeni mecralar kurma ve edinme yoluyla büyüme ve sektörde liderlik iddiamızı hayata geçirmeyi hedefliyoruz .Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da en güçlü habercilerle en güçlü yorumcularla mücehhez olarak Haber Türk markası, "doğru ve tarafsız haber" "güçlü ve çoğulcu yorum" ilkesi ışığında daha da güçlü bir şekilde Türk medyasında yer almaya devam edecektir.

"Çalışma ilişkilerinde değişiklik kaçınılmaz"

Değerli Çalışma Arkadaşlarımız;

Yukarıda duyurusunu yaptığımız kararımızın çalışma ilişkilerimizde bazı değişmeler ve sonuçlara yol açması doğaldır ve kaçınılmazdır. Bu konudaki kararlarımız ve uygulamalarımız kısa süre içerisinde insan kaynaklarımız tarafından değerli çalışma arkadaşlarımızla paylaşılacaktır. Ancak şu kadarını belirtelim ki, sektörde meydana gelen değişimlere ekonomik olarak zorunlu yanıt niteliğindeki bu dönüşüm kararımızla nitelik ve nicelik olarak uygun özelliklere sahip olduğunu değerlendirdiğimiz çalışma arkadaşlarımızla grubumuz bünyesinde yol arkadaşlığımızı devam ettirme kararlılığımız mevcuttur. Bu konuda da yönetim düzeyinde yapılan ve yapılacak değerlendirmeler en kısa sürede insan kaynakları birimimiz tarafından çalışma arkadaşlarımızla paylaşılacaktır.

"Duygusal olarak hüzünlüyüz"

Değerli Arkadaşlarımız;

Hayatın her alanında olduğu gibi iş hayatında da her stratejik kararın belirgin etkilerinin ve sonuçlarının olması kaçınılmazdır. Bu etkilerden bir kısmı ise duygusaldır. HaberTürk Gazetemizin 1 Mart 2009 yılında başlayan print yolculuğunu 10 yıl sonra sonlandırıken elbette duygusal olarak hüzünlüyüz. Geriye dönüp baktığımızda, Türkiye'de yazılı basında ses getiren iz bırakan yenilikler, tarafsız, doğru habercilik ve çoğulcu bir fikir ortamı yaratmak açısından HaberTürk'ün özel ve saygın bir yer edinmiş olduğuna yürekten inanıyoruz. Ancak duygusal olarak burada takılıp kalmak ve verimsiz bir şekilde faaliyet sürdürmek yerine gazeteciliğimizi çağın gerektirdiği mecralarımızda daha da güçlü bir şekilde sürdürmenin daha rasyonel ve sürdürülebilir bir karar olduğunu değerlendirmekteyiz. Bu kararımızın grubumuz ve tüm çalışma arkadaşlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle yolculuğumuzun başından bu yana bize desteklerini esirgemeyen başta değerli okur ve paydaşlarımıza ve emekleriyle Türk basınında pırıl pırıl on yıllık Habertürk gazetesi yaratan tüm değerli çalışma arkadaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyoruz.

Mehmet Kenan Tekdağ

Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı