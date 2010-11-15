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Yaşam

İşte gün gün bayram havası

Türkiye Kurban Bayramı'nı ılık bir havada geçirecek. Sıcaklıklar Kasım ortalamasının 6-10 derece üzerinde seyredecek.

15 Kasım 2010 02:00

T24 - Türkiye Kurban Bayramı'nı ılık bir havada geçirecek. Sıcaklıklar Kasım ortalamasının 6-10 derece üzerinde seyredecek. İşte bölge bölge, gün gün hava raporu...
 
Türkiye’de Kurban Bayramı boyunca ılık hava etkili olurken, kuvvetli yağmur beklenmiyor. Sıcaklıklar Kasım ayı ortlamasının 6-10 derece üzerinde olacak.

Yağmurlar yerel ve hafif olarak 2-3 bölgeyi etkilerken, bayramın 3. günü batı kıyılarına sağanak yağmur gelecek ancak kısa süre etkili olacak.

İşte gün gün hava raporu...


AREFE GÜNÜ

Marmara: Pus etkisini artıracak, hava ılık, sıcaklık 21-26 derece arasında olacak. Hava bulutlu, arefe gecesi Çanakkale, Baölıkesir, Bursa, İstanbul arasında yağmur geçişi olacak.

Ege: İzmir, Muğla, Aydın, Kütahya, Afyon arasında yağmur olacak. Sıcaklık yüksek.

İç Anadolu: Batısı ve Eskişehir civarı hafif yağmur alacak. Konya-Sivas arası puslu ve gökyüzü açık, sıcaklık 20 ila 22 derece.

Akdeniz: Batısı bulutlu. Kemer-Kaş arası yağmurlu olacak. Antalya 26 derece, Adana 32 derece. Su sıcaklığı Akdeniz'de 23 derece.

Güneydoğu: Açık, gündüzler sıcak, geceler serin. Sıcaklık Şanlıurfa'da 27 derece.

Doğu Anadolu: Hava açık, puslu. Sıcaklık Erzurum'da 16, Malatya'da 20 derece.

Karadeniz: Yazın olmadığı kadar yağışsız günler geçiriyor. Trabzon, Rize, Artvin. Batı Karadeniz daha bulutlu, sıcaklık Zonguldak-Samsun boyunca 22-24 derece.


BAYRAMIN 1. GÜNÜ

Marmara: Hava ılık, bulutlu, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa erken saatlerde yağmurlu, öğleden sonra hava açacak. Sıcaklık 21-26 derece arasında.

Ege: İzmir, Muğla, Aydın, Kütahya, Afyon arasında yağmur olacak. Sıcaklık yüksek. Yağmur yere çöl tozlarıyla inecek. Çamur şeklinde yağabilir.

İç Anadolu: Gökyüzü parçalı bulutlu, yağmur yok, Konya-sivas arası puslu, sıcaklık 20 ila 22 derece.

Akdeniz: Hava bulutlu. Antalya-Mersin boyunca sağanaklar etkisini artıracak. Adana daha açık, sıcaklık 30 derece. Antalya yağmurla 24 dereceye inecek.

Güneydoğu: Açık, gündüzler sıcak, geceler serin. Sıcaklık 23-26 derece.

Doğu Anadolu: Hava açık, puslu, sıcaklık Erzurum'da 16, Malatya'da 20 derece.

Karadeniz: Hava parçalı bulutlu, yağış yok, sıcaklık Zonguldak-Samsun boyunca 22-24 derece.


BAYRAMIN 2. GÜNÜ

Marmara: Hava ılık, gökyüzü bayramın 1. gününe göre daha açık. Sıcaklık 23-24 derece arasında.

Ege: Yağmur kesilecek, hava parçalı bulutlu, sıcaklık 22-23 derece.

İç Anadolu: Gökyüzü parçalı bulutlu, yağmur yok, sıcaklık 18 ila 21 derece.

Akdeniz: Hava bulutlu. Antalya-Mersin boyunca sağanaklar devam edecek. Adana daha açık, sıcaklık 30 derece. Antalya yağmurla 24 derece.

Güneydoğu: Açık, gündüzler sıcak, geceler serin. Sıcaklık 23-26 derece.

Doğu Anadolu: Hava açık, puslu, sıcaklık Erzurum'da 16, Malatya'da 20 derece.

Karadeniz: Hava parçalı bulutlu, yağış yok, sıcaklık Zonguldak-Samsun boyunca 22-24 derece.


BAYRAMIN 3. GÜNÜ

Marmara: Çanakkale, Trakya, Baklıkesir, Bursa ve İstanbul’a kadar yağmur geliyor. Sıcaklık 2-3 derece düşecek. 18-20 dereceye inecek, Sakarya-Bilecik arası daha açık.

Ege: Ayvalık'tan Fethiye'ye kadar tüm kıyılara yağmur geliyor. Kütahya ve iç Ege daha açık. Yağmur bu kesimde beklenmiyor.

İç Anadolu: Gökyüzü parçalı bulutlu, yağmur yok. Sıcaklık 18 ila 21 derece.

Akdeniz: Yağış kesilecek, bulutlar dağılacak. Antalya 26, Adana 31 derece

Güneydoğu: Hava bulutlanacak. Yağmur yok. Sıcaklık 23-26 derece.

Doğu Anadolu: Bulutlar artmaya başlayacak, pus da etkili, sıcaklık yüksek, Erzurum'da 17, Malatya'da 22 derece

Karadeniz: Hava parçalı bulutlu, yağış yok. Sıcaklık Zonguldak-Samsun boyunca 23-26 derece.


BAYRAMIN 4. GÜNÜ

Marmara: Yağmur kesilecek, gökyüzü parçalı bulutlu. Sıcaklık 17-20 derece arasında.

Ege: Yağmur sona eriyor. Parçalı bulutlar olacak. Sıcaklık 18-22 derece.

İç Anadolu: Gökyüzü parçalı bulutlu, yağmur yok. Sıcaklık 18 ila 21 derece.

Akdeniz: Bayramın en açık günü, güneş bolca parlayacak. Antalya 27, Adana 33 derece.

Güneydoğu: Yağmur yok. Sıcaklık 23-26 derece

Doğu Anadolu: Hava güneşli ve sisli, sıcaklık yüksek, Erzurum'da 16, Malatya'da 24 derece.

Karadeniz: Hava parçalı bulutlu, yağış yok. Sıcaklık Zonguldak-Samsun boyunca 25-26 derece.

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