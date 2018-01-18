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Kültür-Sanat

İşte Gülse Birsel'in yeni dizisi Jet Sosyete'nin tam kadrosu

"Çok neşeliyiz ve şahane bir iş çıkıyor' dedi Gülse"

18 Ocak 2018 14:46

Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, Gülse Birsel'in yeni dizisi Jet Sosyete de rol alacak tüm isimleri açıkladı. 

Şahin Irmak, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Cengiz Bozkurt gibi isimlerin yer aldığı dizinin tam kadrosu şöyle:

Çağlar Çorumlu Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Emre Taştekin, Ecem Uzun 

Semercioğlu'nun Hürriyet'teki yazısından ilgili bölüm şöyle:

Dün Gülse Birsel’le konuştum ve yeni dizisi “Jet Sosyete”nin tam kadrosunu öğrendim.
“Arif v 216”daki Zeki Müren rolüyle ortalığı yıkan Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Emre Taştekin ve Ecem Uzun yer alıyor dizinin oyuncu kadrosunda.
Anladığım kadarıyla Naz Elmas da adı düşünülenlerden biri olmuş ama son anda gerçekleşmemiş.
Acayip bir dekor kurmuşlar dizi için ve birinci bölümün çekimi bitmek üzereymiş.
“Çok neşeliyiz ve şahane bir iş çıkıyor” dedi Gülse...

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