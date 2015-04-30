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İşte Gisele Bundchen'in emeklilik pozu

Kısa bir süre önce podyumlara veda eden top model Gisele Bundchen Vogue dersine poz verdi

30 Nisan 2015 18:59

Kısa bir süre önce podyumlara veda eden top model Gisele Bundchen ülkesi Brezilya'da yayınlanan Vogue dergisinin 40. sayısı için poz verdi.

34 yaşındaki iki çocuk annesi Bundchen pozlarında yıllardı aksatmadan yaptığı yoga sayesinde esnekleşen bedenini de gözler önüne serdi.

Gisele Bundchen'in kariyerinin 20'nci yılı için de verdiği bu özel pozları Inez van Lamsweerde ve Vinoodh Matadin çekti.

Tom Brady ile evli olan Gisele Bundchen artık podyumlara çıkmayacak ama mesleğiyle ilgisini başka alanlarda sürdürecek.

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