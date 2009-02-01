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Yaşam

İşte gerçek 'cep herkülü'

Bu Chevrolet Matiz, süpermini olarak adlandırılan kardeşlerinden 'birazcık' güçlü.

01 Şubat 2009 02:00

Bu minik otomobil bazılarına tanıdık gelebilir ancak eminiz ki üreticisi olan General Motors bile bu Chevrolet Matiz'i tanımakta zorlanmış olmalı. Zira bu Matiz, süpermini olarak adlandırılan şehir otomobili sınıfına giren kardeşlerinden 'birazcık' güçlü.

İşte gerçek 'cep herkülü' - FOTOGALERİ

Bu 'cep herkülü'  Fourdin Auto Sport fşirmasının kurucusu olan Yves Fourdin adlı otomobil tutkunu ve arkadaşları tarafından yaklaşık 1500 saatlik çalışma sonucu bu hale getirilmiş. Baştan aşağı yenilenen otomobile en büyük ağabeyi Corvette Z06'dan alınan 7.0 litre V8 motor yerleştirilince doğal olarak 'süper minik' otomobil bir 'cep herkülü'ne dönüşmüş.

550 beygir güç üreten bu devasa motor sayesinde, minik otomobil 0-100 hızlanmasını 3.7 saniyede tamamlamayı başarıyor. Gövdesine göre aşırı güçlü bu motor sayesinde kadranında dahi olmayan 260 km son hıza ulaşabiliyor.

Tamamlandığı Ağustos 2008'den bu yana yoğun ilgi gören FAS Chevrolet Matiz V8, fuarlarda ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor.

Güncel Matiz modelleri şehir içi kullanımı için son derece ekonomik 50 beygir gücündeki  0.8 litre ve 65 beygir gücündeki 1.0 litre benzinli motorlardan güç alıyor.

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