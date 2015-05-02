İşte Galaxy Note 5'ten ilk konsept görüntüler

Henüz Samsung adını bile duyurmamışken, tasarımcılar şirketin bu yıl sonlarına doğru satışa çıkarmayı planladığı telefonu Galaxy Note 5'in konsept görüntülerini yayınladı.

Hakkında hiçbir sızıntı bulunmayan Galaxy Note 5 için bugün ilk konseptler yayınlandı.

Konseptlere göre Galaxy Note 5, 5.9 inç büyüklüğünde 4K ekrana, 4100 mAh değerinde bataryaya, 7.9mm inceliğinde metal kasaya ve 64/128 GB depolama alanına sahip olacak.

Elbette bu görüntüler sadece birer konsept ve cihazın gerçekte nasıl olacağını şu an için bilen yok.