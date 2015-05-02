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Bilim / Teknoloji

İşte Galaxy Note 5'ten ilk konsept görüntüler

Tasarımcılar şirketin bu yıl sonlarına doğru satışa çıkarmayı planladığı telefonu Galaxy Note 5'in konsept görüntülerini yayınladı

02 Mayıs 2015 20:47

Henüz Samsung adını bile duyurmamışken, tasarımcılar şirketin bu yıl sonlarına doğru satışa çıkarmayı planladığı telefonu Galaxy Note 5'in konsept görüntülerini yayınladı.

Hakkında hiçbir sızıntı bulunmayan Galaxy Note 5 için bugün ilk konseptler yayınlandı.

Konseptlere göre Galaxy Note 5, 5.9 inç büyüklüğünde 4K ekrana,  4100 mAh değerinde bataryaya, 7.9mm inceliğinde metal kasaya ve 64/128 GB depolama alanına sahip olacak.

Elbette bu görüntüler sadece birer konsept ve cihazın gerçekte nasıl olacağını şu an için bilen yok.

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