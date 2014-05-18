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Spor

İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

Şampiyonlar Ligi'ne üst üste 3. kez katılacak Galatasaray ile Devler Ligi'nde mücadele etmek için 3. ön eleme ve play-off turunu geçmesi gereken Beşiktaş'ın rakipleri belli olmaya başladı

18 Mayıs 2014 13:52

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in son haftasında konuk ettiği Kayseri Erciyesspor'u 2-1 yenerek, Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılım hakkı kazandı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş ise Şampiyonlar Ligi’ne 3. ön eleme turundan itibaren başlayacak.

AMK spor’da yer alan habere göre, temsilcilerimizin muhtemel rakipleri şöyle:    

 

Galatasaray

 

Manchester City, Liverpool, Chelsea, Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid, Bayern Münih, Dortmund, Schalke 04, Juventus, Roma, Benfica, Sporting Lisbon, PSG, Monaco, Shakhtar Donetsk, CSKA Moskova, Ajax, Standard Liege, Olympiakos, Basel, AEL Limassol, Aalborg. 

 

Beşiktaş

 

Arsenal, Porto, Zenit, Leverkusen, Napoli, Athletic Bilbao, Panathinaikos, Feyenoord, Grasshoppers, AEL Limassol ve Midtjylland.

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