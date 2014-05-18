İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in son haftasında konuk ettiği Kayseri Erciyesspor'u 2-1 yenerek, Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılım hakkı kazandı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş ise Şampiyonlar Ligi’ne 3. ön eleme turundan itibaren başlayacak.

AMK spor’da yer alan habere göre, temsilcilerimizin muhtemel rakipleri şöyle:

Galatasaray

Manchester City, Liverpool, Chelsea, Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid, Bayern Münih, Dortmund, Schalke 04, Juventus, Roma, Benfica, Sporting Lisbon, PSG, Monaco, Shakhtar Donetsk, CSKA Moskova, Ajax, Standard Liege, Olympiakos, Basel, AEL Limassol, Aalborg.

Beşiktaş

Arsenal, Porto, Zenit, Leverkusen, Napoli, Athletic Bilbao, Panathinaikos, Feyenoord, Grasshoppers, AEL Limassol ve Midtjylland.