Şampiyonlar Ligi'nin dev bileti Aslan'ın

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Türk Telekom Arena Stadı'nda Kayseri Erciyesspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek ligi 2. sırada tamamladı. Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle Avrupa'ya gidememesi üzerine sarı-kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılım hakkı elde etti.

Sarı - kırmızılı takım, Türk Telekom Arena Stadı'ndan istediği 3 puanı çıkardı... Galatasaray Burak Yılmaz ve Umut Bulut'un golleriyle Kayseri Erciyesspor'u 2-1 mağlup etti. Konuk takımın tek golü Mangane'den geldi.

Fenerbahçe, cezası nedeniyle şampiyon olmasına rağmen Devler Ligi'ne gidemiyor. Kayseri Erciyesspor maçından 3 puan alan Galatasaray, ligi 65 puanla 2. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılım hakkı elde etti.

Maçtan notlar

- 81. dakikada Mangane'nin golü ile skor 2-1 oldu.

- 76. dakikada Umut Bulut 2-0 yaptı skoru.

- Galatasaray 46. dakikada Burak Yılmaz'ın golü ile 1-0 öne geçti.

- Kadroda olmayan Didier Drogba, tribündeki yerini aldı.

- Mücadele Galatasaraylı futbolcuların santrası ile başladı.

- İki takım oyuncuları da kollarında siyah bantlar ile sahaya çıktılar. Seramonide 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

- Galatasaraylı futbolcular sahaya 'Ne sarı ne kırmızı her yer kömür karası' yazılı pankart ile çıktı.