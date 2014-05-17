T24 LogoT24 Logo
Spor

Şampiyonlar Ligi'nin dev bileti Aslan'ın

Galatasaray, Türkiye Kupası'nın ardından ikinci hedefine de ulaştı

17 Mayıs 2014 23:50

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Türk Telekom Arena Stadı'nda Kayseri Erciyesspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek ligi 2. sırada tamamladı. Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle Avrupa'ya gidememesi üzerine sarı-kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılım hakkı elde etti.

Sarı - kırmızılı takım, Türk Telekom Arena Stadı'ndan istediği 3 puanı çıkardı... Galatasaray Burak Yılmaz ve Umut Bulut'un golleriyle Kayseri Erciyesspor'u 2-1 mağlup etti. Konuk takımın tek golü Mangane'den geldi.

Fenerbahçe, cezası nedeniyle şampiyon olmasına rağmen Devler Ligi'ne gidemiyor. Kayseri Erciyesspor maçından 3 puan alan Galatasaray, ligi 65 puanla 2. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılım hakkı elde etti.

Maçtan notlar

- 81. dakikada Mangane'nin golü ile skor 2-1 oldu. 

- 76. dakikada Umut Bulut 2-0 yaptı skoru.

- Galatasaray 46. dakikada Burak Yılmaz'ın golü ile 1-0 öne geçti. 

- Kadroda olmayan Didier Drogba, tribündeki yerini aldı. 

- Mücadele Galatasaraylı futbolcuların santrası ile başladı. 

- İki takım oyuncuları da kollarında siyah bantlar ile sahaya çıktılar. Seramonide 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. 

- Galatasaraylı futbolcular sahaya 'Ne sarı ne kırmızı her yer kömür karası' yazılı pankart ile çıktı.

 

ETİKETLER

galatasarayşampiyonlar ligisüper liggalibiyeterciyesspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24