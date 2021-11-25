İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider ve ikinci çıkması durumunda oluşacak senaryolar!

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçında kendi sahasında Marsilya'yı 4-2 mağlup eden Galatasaray, gruptan lider çıkmak için önemli bir avantajı cebine koydu.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. haftasında Fransa'nın Olimpik Marsilya takımını konuk eden Galatasaray, sahadan 4-2'lik skorla galip ayrıldı.

90 dakika, Galatasaray'ın 4-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla puanını 11 yapan Galatasaray, üst turu garantiledi.

Grubun diğer karşılaşmasında Lazio, Lokomotiv Moskova deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı. İlk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanan karşılaşmada Lazio, Ciro Immobile'nin 56 ve 63, Pedro'nun da 87. dakikada attığı gollerle Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda 3-0 yenmeyi başardı.

Galatasaray'a liderlik için ne gerekiyor?

E Grubu'nda lideri belirleyecek E Grubu 6. hafta maçında Lazio, Galatasaray'ı 9 Aralık Perşembe günü İtalya'da ağırlayacak. Galatasaray, Lazio deplasmanında galip gelmesi veya berabere kalması halinde grubunu lider tamamlayacak. Karşılaşmayı Lazio'nun kazanması halinde ise Lazio lider, Galatasaray ikinci olacak.

Galatasaray grubu lider bitirirse ne olacak?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitirmesi durumunda doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. Son 16 turunda başarılı olan takımlar sırasıyla çeyrek final, yarı final ve final mücadelesi verecek.

Galatasaray grubu ikinci bitirirse ne olacak?

Bu sezona kadar UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu ilk ikide bitiren takımlar son 32 turunda mücadele etme hakkı kazanıyordu. Ancak bu sezon Konferans Ligi'nin başlamasıyla Avrupa Ligi gruplarındaki takım sayısı 48'den 32'ye indi.

Avrupa Ligi gruplarındaki takım sayısının 32'ye düşmesiyle grubunu ikinci bitiren takımları yeni bir senaryo bekliyor.

UEFA Avrupa Ligi gruplarında ikinci olan 8 takım, Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü bitiren 8 takımla play-off mücadelesi verecek. Play-off mücadelesini kazanan 8 takım, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu mücadelesine katılmaya hak kazanacak.

Avrupa Ligi'nde grubu lider tamamlayan 8 takım herhangi bir play-off maçı oynamadan son 16 turuna yükselecek.