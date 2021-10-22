İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider ve ikinci çıkması durumunda oluşacak senaryolar!

Galatasaray deplasmanda aldığı 1-0'lık Lokomotiv Moskova galibiyetiyle bir üst tura göz kırptı. Ancak gruptan lider çıkmakla ikinci çıkmak arasında ince bir çizgi var.

UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Galatasaray 7 puana ulaşarak bir üst tura göz kırptı.

Galatasaray üç maç sonunda grupta topladığı 7 puanla zirvede yer alıyor. İkinci sıradaki Lazio 4, üçüncü Marsilya 3, dördüncü Lokomotiv Moskova ise 1 puana sahip.

Sarı-kırmızılı ekip gruptan çıkma yolunda kapıyı aralarken hedefini grubu lider bitirmeye çevirdi. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon grubu lider bitirmekle ikinci bitirmek arasında ince bir çizgi var.

Galatasaray grubu lider bitirirse ne olacak?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitirmesi durumunda doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. Son 16 turunda başarılı olan takımlar sırasıyla çeyrek final, yarı final ve final mücadelesi verecek.

Galatasaray grubu ikinci bitirirse ne olacak?

Bu sezona kadar UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu ilk ikide bitiren takımlar son 32 turunda mücadele etme hakkı kazanıyordu. Ancak bu sezon Konferans Ligi'nin başlamasıyla Avrupa Ligi gruplarındaki takım sayısı 48'den 32'ye indi.

Avrupa Ligi gruplarındaki takım sayısının 32'ye düşmesiyle grubunu ikinci bitiren takımları yeni bir senaryo bekliyor.

UEFA Avrupa Ligi gruplarında ikinci olan 8 takım, Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü bitiren 8 takımla play-off mücadelesi verecek. Play-off mücadelesini kazanan 8 takım, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu mücadelesine katılmaya hak kazanacak.

Avrupa Ligi'nde grubu lider tamamlayan 8 takım herhangi bir play-off maçı oynamadan son 16 turuna yükselecek.