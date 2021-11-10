İşte Galatasaray'ın Gedson Fernandes planı

Galatasaray'ın ısrarla istediği Gedson Fernandes ile Benfica arasındaki ipler kopuyor. Genç futbolcu, yeni sözleşmeyi kabul etmeyince kadro dışı bırakıldı. Bu sezon sadece 3 maçta toplam 47 dakika oynayabildiği Portekiz kulübünden ayrılmayı kafaya koyan Gedson Fernandes, ocak ayında Galatasaray’a transferinin gerçekleşmesini istiyor. Sarı kırmızılılar, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi için 8 milyon euroluk bir teklif yapacak.

Galatasaray’ın uzun süredir transfer etmeye çalıştığı Gedson Fernandes ile ilgili sarı-kırmızılıları heyecanlandıran gelişmeler yaşandı. Benfica’nın 2023’te bitecek sözleşmesini uzatmak istediği 22 yaşındaki futbolcu, teklife olumsuz yanıt verdi, kulüp de bunun üzerine kendisini kadro dışı bıraktı.

Portekiz ekibinde bu sezon sadece 3 karşılaşmada sonradan oyuna girip toplam 47 dakika sahada kalan genç futbolcu, sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini daha önce birkaç kez dile getirmişti.

Sürekli forma giymek istiyor

Spor Arena'dan Ali Naci Küçük'ün haberine göre, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Galatasaray’da düzenli oynayacağına inanan Gedson Fernandes, sarı kırmızılıların teklifine sıcak baktığını açıkça ifade etmeye başladı. Sosyal medyadan Galatasaray Kulübü’nün ve futbolcularının yaptığı paylaşımları beğeni yağdırıp yorumlar yapan Portekizli futbolcu, ocak ayında transferinin sonuçlanmasını istiyor. Sarı kırmızılı kulüp, Gedson Fernandes’in bonservisi için 8 milyon euroluk bir teklif yapacak.

Bu sezon 13 resmi maçta kadroya giren Gedson Fernandes, bunların 10’unda hiç oynamazken, 3’ünde toplam 47 dakika süre alabildi. Portekizli futbolcu, 4 karşılaşmada sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.

Gedson Fernandes'in piyasa değeri ne kadar?

Benfica'nın altyapısında yetişip 2018'de A takıma yükselen Gedson Fernandes, kısa sürede Portekiz Milli Takımı'na seçilirken, piyasa değerini de 22 milyon euroya yükseltmişti. Ocak 2020'de iki yıllığına Tottenham'a kiralanan genç oyuncu, ikinci sezonunda İngiliz kulübünden ayrılmış ve kiralık olarak Galatasaray'a gelmişti.

Sarı-kırmızılı takımda 17 lig maçında oynayıp 3 asist yapan genç orta saha oyuncusunun şu anki piyasa değeri 12.5 milyon euro.