İşte Fırat üslubu

AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat, CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine yönelik iddiaları ve CHP lideri Deniz Baykal'ın servetiyle ilgili olarak elindeki belgeleri önümüzdeki salı günü açıklayacağını, bu belgeleri tüm gazetelerin köşe yazarlarına da e-postayla göndereceğini söyledi. Fırat, “CHP’nin her iddiasında kelle almaya kalksak, omuz üstünde kelle kalmaz” dedi.



Baykal'a 3 soru

Adana Valiliği'nin DSİ Sosyal Tesisleri’ndeki bayramlaşma törenine katılan Fırat, Kılıçdaroğlu ile yaptıkları tartışmada bazı gerçeklerin çarpıtıldığını, kendisi hakkındaki iddiaların baştan sona iftirayla dolu olduğunu söyledi.

CHP’nin temel özelliğinin iftira atmak olduğunu öne süren Fırat, şunları söyledi:

“Bütün sıkıntıların kaynağı Baykal’a yönelttiğimiz 3 temel soru var. Bu sorulara cevap veremiyorlar. Bu soruya cevap veremedikleri için, bu soruyu soran kişiye, yani bana özel sempatileri var.

Ama ne yaparlarsa yapsınlar her fırsat bulduğumda, cevapları verilene kadar soruları tekrar edeceğim. Salı günü bu işi belgeleriyle bitireceğiz. Vatandaş olarak soruyorum: Şu servetin kaynağı olarak iddia edilen avukatlık süreci içerisinde hangi vergi dairesine kayıtlıydı, ne kadar gelir beyan etti, ne kadar vergi ödedi? Bu kadar basit, çok basit. Vergi beyannamesini gösterirlerse bu iş biter.”

Fırat, Çankaya Belediyesi ile ilgili CHP’nin açıklama yaparak, soruşturma başlatacakları yönündeki açıklamalarına, “Böyle bir refleks bizde de olacak. Her konuda, eğer ciddi görüyorsak araştırırız. Bizim prensibimiz var. CHP’nin her iddiasında kelle almaya kalksak, omuz üstünde kelle kalmaz. Biz araştırırız gereğini yaparız” diye karşılık verdi. Fırat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak’la ilgili iddiaların da Çankaya Belediyesi ile ilgili kasetler ortaya çıktıktan sonra ortaya atıldığını öne sürdü.



Türkiye’nin en büyük manevi tazminat davasının Aydın Doğan tarafından kendisine açıldığını belirten Fırat, "Bana karşı 1 milyon YTL’lik dava açılmıştır. Ama davayı yanlış birine açtılar. Başka birine açsalardı, korkuturlardı. 1 milyon YTL değil, 100 milyon YTL’lik dava açsalar beni etkilemez. Sadece bana karşı açılmış bir dava değil. Benim dışımdakileri korkutmak için açılan davadır" iddiasında bulundu.

Fırat, Aydın Doğan'ın sahibi olduğu medyanın, Kılıçdaroğlu ile yaşanan tartışmayı yükselten ve bu hale getiren unsur olduğunu da iddia etti.



Fırat, bir dönem ortağı olduğu MENAS'ın kırmızı hattan çıkarılması konusundaki belgeyle ilgili olarak da şunları söyledi:

“Salı günü bunların evrakını göndereceğim. Şirketin hiçbir zaman kırmızı hat uygulamasına tabi olmadığının resmi yazısını göndereceğim. Benim üzerimden Mersin’deki şirketin itibarı da zedeleniyor. Tahmin ediyorum ki hem ceza hem de tazminat davası açacaklar. Benim siyasiler hakkında dava açma âdetim yok. Ben belgeleri ortayı koyacağım, utanıp özür dilerlerse dilerler.”