UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında rakiplerini geçen Fenerbahçe ve Galatasaray, grup aşamasına adlarını yazdırdı. Bu sezon toplam 32 takımın yer alacağı grup aşamasının kura çekimine Fenerbahçe 3. torbadan, Galatasaray ise 4. torbadan girecek
İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...
1. torbada yer alan takımlar
Lyon
Napoli
B. Leverkusen
Dinamo Zagreb
Lazio
Olympiakos
Monaco
Braga
2. torbada yer alan takımlar
Celtic
E. Frankfurt
Kızılyıldız
Leicester
G. Rangers
L. Moskova
Genk
PSV Eindhoven
3. torbada yer alan takımlar
Ludogorets
Marsilya
West Ham United
Real Sociedad
Real Betis
FENERBAHÇE
Spartak Moskova
Sparta Prag
4. torbada yer alan takımlar
Rapid Wien
GALATASARAY
Legia Varşova
Midtjylland
Ferençvaros
Antwerp
Sturm Graz
Brondby
Kura çekimi saat 13:00'te
Kura çekimi 27 Ağustos Cuma günü tıpkı Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak ve saat 13.00’te başlayacak.
Grup lideri olmak önemli
Yeni gelen statü ile gruplarını ilk sırada bitiren takımlar doğrudan son 16 turu aşamasına kalacak. Grubunu ikinci bitiren 8 takım ile Şampiyonlar Ligi'nde grup üçüncüsü olan takımlar eleme maçları oynayacak. Turu geçen takımlar yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.