UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında rakiplerini geçen Fenerbahçe ve Galatasaray, grup aşamasına adlarını yazdırdı. Bu sezon toplam 32 takımın yer alacağı grup aşamasının kura çekimine Fenerbahçe 3. torbadan, Galatasaray ise 4. torbadan girecek

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...

1. torbada yer alan takımlar

Lyon

Napoli

B. Leverkusen

Dinamo Zagreb

Lazio

Olympiakos

Monaco

Braga

2. torbada yer alan takımlar

Celtic

E. Frankfurt

Kızılyıldız

Leicester

G. Rangers

L. Moskova

Genk

PSV Eindhoven

3. torbada yer alan takımlar

Ludogorets

Marsilya

West Ham United

Real Sociedad

Real Betis

FENERBAHÇE

Spartak Moskova

Sparta Prag

4. torbada yer alan takımlar

Rapid Wien

GALATASARAY

Legia Varşova

Midtjylland

Ferençvaros

Antwerp

Sturm Graz

Brondby

Kura çekimi saat 13:00'te

Kura çekimi 27 Ağustos Cuma günü tıpkı Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak ve saat 13.00’te başlayacak.

Grup lideri olmak önemli

Yeni gelen statü ile gruplarını ilk sırada bitiren takımlar doğrudan son 16 turu aşamasına kalacak. Grubunu ikinci bitiren 8 takım ile Şampiyonlar Ligi'nde grup üçüncüsü olan takımlar eleme maçları oynayacak. Turu geçen takımlar yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.