İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları

Fenerbahçe'de teknik direktör değişiminin Beşiktaş maçından sonra yapılmasına karar verildi. Derbide sansasyonel bir sonuç alınmadığı takdirde Erol Bulut ile yolların ayrılması bekleniyor.

Yeni teknik adam için birçok aday var. Taraftarı en çok heyecanlandıran isim Joachim Löw. Hırvatistan'a Dünya Kupası finali oynatan Zlatko Dalic ve son şampiyon Okan Buruk da ön planda.

Fanatik gazetesinin haberine göre; Sarı-lacivertli yönetim için Kadıköy'de gelen Gençlerbirliği yenilgisi bardağı taşıran son damla oldu. Bugüne kadar Emre Belözoğlu'nun desteği sayesinde koltuğunu koruyan Erol Bulut'un bileti kesildi. Yapılan toplantılarda, 46 yaşındaki çalıştırıcıyla yolların ne zaman ayrılacağı konusunda fikir ayrılığı vardı. Bir grup yönetici, Beşiktaş maçı öncesinde kararın açıklanması ve takıma da bir mesaj verilmesi yönünde görüş bildirdi. Diğer yöneticiler ise derbinin beklenmesinden yana tavır takındı. Başkan Ali Koç, uzun süren fikir alışverişlerininin ardından operasyonunun Beşiktaş maçından sonraya bırakılmasına karar verdi.

Son maçı olabilir

Pazar günkü derbi, büyük ihtimalle Erol bulut'un Fenerbahçe'nin başındaki son karşılaşması olacak. Ancak Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibine karşı sansasyonel bir sonuç alırsa, yönetim kararı yeniden gözden geçirebilir. Bunun dışındaki skorlar, Bulut'la yolların ayrılmasıyla sonuçlanacak. Fenerbahçe'de önümüzdeki haftadan itibaren gündemin ana maddesi, takımın emanet edilebileceği yeni teknik adam olacak.

Slatko Dalic Yeniden ön planda

Ali Koç, Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından teknik adam konusunda yaptığı açıklamada, "Bir hocayla anlaşıyorduk ama Euro 2020'nin ertelenmesi işi sekteye uğrattı" ifadelerini kullanmıştı. Koç'un işaret ettiği isim, Hırvatistan Milli Takım'na 2018 Dünya Kupası'nda final oynatan Zlatko Dalic'ti. 54 yaşındaki çalıştırcı yeniden gündeme geldi. Dalic'le anlaşma sağlanması halinde Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'yi de çalıştırması için izin istenecek.

Joachim Löw: Hayalleri süslüyor

Euro 2020 sonrası Almanya Milli Takımı'nı bırakacağını açıklayan Löw, şu anda listenin ilk sırasında yer alıyor. Yeni teknik adam seçiminde önceliği dünya çapında isim yapmış, kariyeri başarılı bir isme vermek isteyen Ali Koç; Joachim Löw ile bir görüşme yapmayı planlıyor.

Yerlide 1 numara Okan Buruk

Hem Ali Koç he de yönetimin büyük bölümü, yeni teknik adamın yabancı ve dünya çapında bir isim olması taraftarı. Ancak sportif direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir'i şampiyon yaparak tarih yazan Okan Buruk'un da adaylar arasında olması görüşünde. Buruk'un boşta olması, uyum sorunu bulunmaması, takımın başına geçmesi halinde sezonun geri kalanı için de avantaj olabilir.