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Bilim / Teknoloji

İşte Facebook'un yeni logosu

Facebook yazı fontu ve 'a' harfini değiştiriyor

01 Temmuz 2015 22:14

Facebook logosunda küçük bir değişikliğe gidiliyor. Facebook artık daha sade ve eskisine göre daha ince yazı fontuyla yazılmış yeni bir logoya sahip.

Evrensel'de yer alan habere göre, ilk olarak 2005 yılında Joe Kral ve Cuban Council tarafından tasarlanan ve kısa süre içerisinde sembolikleşen Facebook logosu ve fontu, rötuşlanmış haliyle yerini artık yeni logoya bırakıyor. Eskisiyle kıyaslandığında çok büyük farklar olmasa da, logoda kullanılan yazı fontunda değişikliğe gidildiğini görmek mümkün.

Eski logoya göre daha ince ve daha klasik bir yazı fontunun kullanıldığı yeni logoda, en büyük değişiklik, fontun yapısı gereği “a” harfi olarak dikkat çekiyor. Diğer harflerde de fontun inceliğinden ötürü değişiklikler göze çarpıyor.

Facebook’ta Kreatif Direktör olarak görevini sürdüren Josh Higgins ise, konu ile ilgili Brand New‘e yaptığı açıklamada, yeni logonun daha kullanıcı dostu ve daha yakın hissettiren bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Yeni Facebook logosu, yakın zaman içinde ilgili web sitelerinde ve uygulamalarda yerini almış olacak. F logusu ve favicon’da ise herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacak. 

Facebook'un eski logosu

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