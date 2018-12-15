İşte Facebook'un son yıllarda yaşadığı gizlilik problemleri

T24 Haber Merkezi

Çeviri: Melis Karaca

Cuma günü, Facebook’ta 6.8 milyon kullanıcının etkilenmiş olabileceği bir hata ortaya çıktı. Uygulama geliştiricilerinin Facebook’a yüklenen ama paylaşılmayan fotoğraflara erişimi olabileceği fark edildi. Fakat bu hata, Facebook’un bugüne kadar veri ve güvenlik konusunda karşı karşıya kaldığı sorunlardan sadece bir tanesi.

Sosyal medya ağı Facebook, bugüne kadar gizlilik sorunlarıyla ilgili birden fazla davaya konu olmuş ve birkaç defa da özür dilemek zorunda kalmıştı.

The Guardian'ın Facebook’un bugüne kadar gizlilikle ilgili yaşadığı sorunlara ilişkin derlemesi şöyle:

-Mart ayında yaşanan Cambridge Analytica skandalında kişisel verilerin analiz şirketlerine satıldığı anlaşıldı. Politik reklam yapma amacıyla 50 milyon kullanıcının profil bilgilerinin izinsiz alındığı ve kişilerin politik görüşlerinin değiştirilmesinin hedef alındığı belli oldu. Olayın duyulması sonrası Mark Zuckerberg şirketi adına özür diledi.

-Haziran ayında bir hata sonucu 14 milyon kullanıcının gizli olarak işaretlediği içerikleri yayımlandı. Facebook’un Gizlilik Politikaları Yöneticisi Erin Egan, hata için özür diledi.

-Ekim’de 50 milyona yakın kullanıcının kişisel bilgileri ve hesapları 'hacker'lar tarafından çalındı.

-Mayıs’ta Six4Three yazılım firmasının kullanıcı verilerine ulaşımı adeta bir silah gibi kullandığı suçlamasıyla Mark Zuckerberg hakkında dava açıldı. Şirket suçlamaları reddetti.

Aynı davada, İngiltere'nin ele geçirdiği bazı gizli belgeler suçlamaların artmasına sebep oldu. Kaliforniya Mahkemesi’nde gizli tutulan belgelerin yayılmasıyla Facebook şirketi, kendi avukatlarını suçladı.

Bu belgeler Facebook ekibinin 2012 yılında kişisel kullanıcı verilerini reklam şirketlerine satmayı planladıklarını fakat 2 yıl sonra bu erişimi yasakladıklarını gösterdi.

-Mart ayında, kullanıcılar, şirketin izin almadan kısa mesaj ve telefon aramaların kayıtlarını topladığını fark etti. Facebook durumu düzeltmek için bir bildirim mesajı yollamasına ve bu bilgilerin toplanmasıyla ilgili izin seçeneği çıkarmasına rağmen, geçmişte bildirilmeden biriktirilen kullanıcı bilgilerini unutulmadı.

Yine bir davaya sebep olan bu olayda Facebook, gizliliğin ihlalinden suçlandı.

-2015 yılında yaptıkları açıklamada Facebook dışında uygulama geliştiricilerinin kullanıcı verisine sahip olamayacağını söylemiş olsalar da Haziran ayında Wall Street Journal bunun aksini söyledi. Şirketin kullanıcı verilerini paylaşmaya devam ettiğini raporladı.